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На кордоні з Румунією прикордонники зі стріляниною затримували сигаретних контрабандистів

Зловмисникам вдалося втекти
У Чернівецькій області прикордонники зі стріляниною припинили спробу контрабанди до Румунії 9,5 тисяч пачок сигарет.
На кордоні з Румунією прикордонники зі стріляниною затримували сигаретних контрабандистів Фото: dpsu.gov.ua

Інцидент стався близько шостої ранку 10 березня, інформує сайт Держприкордонслужби.

"Прикордонний наряд відділення інспекторів "Фальків" наткнувся на групу осіб, які прямували в бік кордону. За кількасот метрів від державного кордону, намагаючись затримати порушників, прикордонникам довелося здійснити два попереджувальні постріли вгору", - йдеться в повідомленні.

Після цього контрабандисти втекли, залишивши коробки, в яких було майже 5 тисяч пачок сигарет

Крім того, на ділянці цього самого відділення прикордонники виявили ще майже 4,5 тисячі пачок сигарет різних марок. Тютюнові вироби прикордонники знайшли неподалік від кордону, де була помічена інша група контрабандистів.

"Щоб уникнути відповідальності, вони також покинули товар і вдалися до втечі. Тікаючи, правопорушники не реагували ні на команди прикордонників, ні на попереджувальні постріли вгору", - розповіли у відомстві.

Пошуки зловмисників тривають. Виявлені майже 9,5 тисяч пачок сигарет будуть передані у ДФС.

Нагадаємо, на Закарпатті на митному пості "Лужанка" співробітники СБУ спільно з працівниками митниці затримали громадянина Туреччини, який намагався перевезти партію наркотиків до Угорщини.

Також, у мережі з‘явилося сенсаційне відео, як закарпатські "вартові кордону" пропустили авто з героїном.

 
 
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10 03 2019 13:46
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