З‘явилося відео, як закарпатські прикордонники пропустили авто з героїном
Як помітно з кадрів, автомобіль "наркокур‘єрів" спочатку очікував на перевірку у звичній черзі на КПП “Солотвино”, повідомляє "Перший.com.ua".
Утім, після певних “консультацій” зі співробітниками пункту пропуску нафарширований героїном спортивний Renault Sport GT спокійно покидає чергу та переїздить на іншу смугу для безперешкодного перетину кордону. Навіть водія мікроавтобусу, який був попереду, попросили поступитися місцем. Тож, вочевидь, це була спланована акція, враховуючи, що це авто щонайменше тричі перетинало кордон цього року.
Нагадаємо, румунські прикордонники затримали на пункті пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" двох громадян Нідерландів, які везли з України в Європу 84 кг героїну.
Після цього речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян заявив, що в українських прикордонників на відміну від румунських колег немає сканерів, що можуть показати нутрощі автівки, а це ускладнює виявлення контрабанди наркотиків.
Втім, як видно з відео – відсутність сканерів не єдина проблема.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює""Після року реабілітації я шукав роботу. Намагався повернутися до спокійного життя. Роботу складно було знайти, бо у багатьох роботодавців такі погляди, мовляв АТОшники отримували травми і тепер непередбачувані. До того ж, учасникам бойових дій потрібно щопівроку проходити реабілітацію, а такого брати на роботу не кожен захоче"
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - чтиво для прихильників "чистого мистецтва"