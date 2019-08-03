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З‘явилося відео, як закарпатські прикордонники пропустили авто з героїном

Рекордну партію "важких" наркотиків затримали румунські прикордонники
У мережі з‘явилося сенсаційне відео, як закарпатські "вартові кордону" пропустили авто з героїном.
З‘явилося відео, як закарпатські прикордонники пропустили авто з героїном Фото: diicot.ro

Як помітно з кадрів, автомобіль "наркокур‘єрів" спочатку очікував на перевірку у звичній черзі на КПП “Солотвино”, повідомляє "Перший.com.ua".

Утім, після певних “консультацій” зі співробітниками пункту пропуску нафарширований героїном спортивний Renault Sport GT спокійно покидає чергу та переїздить на іншу смугу для безперешкодного перетину кордону. Навіть водія мікроавтобусу, який був попереду, попросили поступитися місцем. Тож, вочевидь, це була спланована акція, враховуючи, що це авто щонайменше тричі перетинало кордон цього року.

Нагадаємо, румунські прикордонники затримали на пункті пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" двох громадян Нідерландів, які везли з України в Європу 84 кг героїну.

Після цього речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян заявив, що в українських прикордонників на відміну від румунських колег немає сканерів, що можуть показати нутрощі автівки, а це ускладнює виявлення контрабанди наркотиків.

Втім, як видно з відео – відсутність сканерів не єдина проблема.

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08 03 2019 14:12
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