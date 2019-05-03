CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРумунські силовики затримали автомобіль з німецькими номерами, в якому двоє громадян Нідерландів провезли з України 84,3 кг героїну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через кордон України в Румунію провезли 84 кг героїну
Українські прикордонники наркотиків не помітили
Фото: diicot.ro
Про це йдеться на сайті румунського директорату з розслідування організованої злочинності та тероризму, повідомляє Lb.ua.
Автомобіль перетнув румунський кордон уранці 4 березня в пункті пропуску Сігету Мармацієй. Прикордонники знайшли в машині схованку під пасажирським сидінням, де було 167 упаковок з наркотиком.
Підозрюваних планують заарештувати на 30 діб, запобіжний захід буде розглядати місцевий суд.
Фото: diicot.ro
Фото: pershij.com.ua
Нагадаємо, що під час проведення обшуку, поліцейські виявили лабораторію з виготовлення психотропних речовин.
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05 03 2019 11:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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