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Через кордон України в Румунію провезли 84 кг героїну

Українські прикордонники наркотиків не помітили
Румунські силовики затримали автомобіль з німецькими номерами, в якому двоє громадян Нідерландів провезли з України 84,3 кг героїну.
Через кордон України в Румунію провезли 84 кг героїну Фото: diicot.ro

Про це йдеться на сайті румунського директорату з розслідування організованої злочинності та тероризму, повідомляє Lb.ua.

Автомобіль перетнув румунський кордон уранці 4 березня в пункті пропуску Сігету Мармацієй. Прикордонники знайшли в машині схованку під пасажирським сидінням, де було 167 упаковок з наркотиком.

Підозрюваних планують заарештувати на 30 діб, запобіжний захід буде розглядати місцевий суд.


Фото: diicot.ro


Фото: pershij.com.ua

Нагадаємо, що під час проведення обшуку, поліцейські виявили лабораторію з виготовлення психотропних речовин.

 
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05 03 2019 11:45
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