На кордоні з Угорщиною зловили ще одну партію героїну, - ЗМІ
"За непідтвердженою інформацією, до Угорщини з Туреччини перевозили чергову партію героїну, яку у спецслужбах пов'язують із тією, яку нещодавно затримали румунські прикордонники", - повідомляє Mukachevo.net з посиланням на дані у правоохоронних органах.
Фото: mukachevo.net
Фото: mukachevo.net
Громадянин Туреччини прямував через кордон на автівці "Renault" із німецькою реєстрацією та переміщав брикети із наркотичною речовиною у спеціально виготовленій схованці автомобіля.
"На місці події проводяться слідчі дії. СБУ вилучила брикети з підозрілою речовиною, громадянина Туреччини затримано. В СБУ, за непідтвердженою інформацією, розглядають існування каналу з наркотрафіку з Туреччини до Європи через кордон України на Закарпатті", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у мережі з‘явилося сенсаційне відео, як закарпатські "вартові кордону" пропустили авто з героїном.
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