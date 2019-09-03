На кордоні з Угорщиною зловили ще одну партію героїну, - ЗМІ

На Закарпатті на митному пості "Лужанка" співробітники СБУ спільно з працівниками митниці затримали громадянина Туреччини, який намагався перевезти партію наркотиків до Угорщини.

"За непідтвердженою інформацією, до Угорщини з Туреччини перевозили чергову партію героїну, яку у спецслужбах пов'язують із тією, яку нещодавно затримали румунські прикордонники", - повідомляє Mukachevo.net з посиланням на дані у правоохоронних органах.



Фото: mukachevo.net



Фото: mukachevo.net

Громадянин Туреччини прямував через кордон на автівці "Renault" із німецькою реєстрацією та переміщав брикети із наркотичною речовиною у спеціально виготовленій схованці автомобіля.

"На місці події проводяться слідчі дії. СБУ вилучила брикети з підозрілою речовиною, громадянина Туреччини затримано. В СБУ, за непідтвердженою інформацією, розглядають існування каналу з наркотрафіку з Туреччини до Європи через кордон України на Закарпатті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у мережі з‘явилося сенсаційне відео, як закарпатські "вартові кордону" пропустили авто з героїном.