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Білоруські силовики зможуть використовувати бойову зброю проти протестувальників

Протестувальників у Білорусі глава МВС назвав «групами бойовиків, радикалами, анархістами та футбольними фанатами».
У Білорусі силовики зможуть використовувати бойову зброю та спецзасоби для розгону протестувальників. Таке рішення мотивують начебто радикалізацією протестів.
Білоруські силовики зможуть використовувати бойову зброю проти протестувальників Омон

Як повідомляє "Громадське" це заявив глава Міністерства внутрішніх справ Білорусі Геннадій Козакевич.

Він вважає, що протести в Білорусі поступово «затихають» за масовістю та територією, але стають «все більш організованим та вкрай радикальними».

«Приклад цього ㅡ протестні акції у минулу неділю. Ще вдень і ввечері це були камені, пляшки, ножі та заточки, що летіли, а вже вночі ㅡ барикади та палаючі покришки. Нічого спільного з цивільним протестом це не має», ㅡ заявив Козакевич, не згадавши ні слова про застосування силовиками спецзасобів проти мирних демонстрантів.

Протестувальників у Білорусі глава МВС назвав «групами бойовиків, радикалами, анархістами та футбольними фанатами».

«Від імені Міністерства внутрішніх справ заявляю: ми не підемо з вулиць і забезпечимо порядок в країні» ㅡ наголосив Геннадій Козакевич.

Нагадуємо, що під час протестних акцій 11 жовтня в Білорусі затримано 713 осіб

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12 10 2020 17:56
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