Білоруські силовики зможуть використовувати бойову зброю проти протестувальників
Як повідомляє "Громадське" це заявив глава Міністерства внутрішніх справ Білорусі Геннадій Козакевич.
Він вважає, що протести в Білорусі поступово «затихають» за масовістю та територією, але стають «все більш організованим та вкрай радикальними».
«Приклад цього ㅡ протестні акції у минулу неділю. Ще вдень і ввечері це були камені, пляшки, ножі та заточки, що летіли, а вже вночі ㅡ барикади та палаючі покришки. Нічого спільного з цивільним протестом це не має», ㅡ заявив Козакевич, не згадавши ні слова про застосування силовиками спецзасобів проти мирних демонстрантів.
Протестувальників у Білорусі глава МВС назвав «групами бойовиків, радикалами, анархістами та футбольними фанатами».
«Від імені Міністерства внутрішніх справ заявляю: ми не підемо з вулиць і забезпечимо порядок в країні» ㅡ наголосив Геннадій Козакевич.
Нагадуємо, що під час протестних акцій 11 жовтня в Білорусі затримано 713 осіб
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО На Луганщині черговий підпал: детонують снаряди, вогонь підступає до електропідстанцій
- ВІДЕО У Швеції стартує Нобелівський тиждень
- ВІДЕО В Україні за рік удвічі зросла кількість випадків домашнього насильства