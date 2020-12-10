Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Під час протестних акцій 11 жовтня в Білорусі затримано 713 осіб

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів
Зазначається, що в неділю в Білорусі зафіксовано 25 протестних акцій. Всього по країні загальна кількість протестуючих становила близько 11 тисяч осіб. На несанкціоновані акції в обласних центрах збиралися від 30 до 150 осіб.
Під час протестних акцій 11 жовтня в Білорусі затримано 713 осіб Фото: DW

Пише Укрінформ із посиланням на Телеграм-канал прес-секретаря МВС Білорусі Ольгу Чемоданову.

«За порушення законодавства про масові заходи затримано 713 громадян. До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця тримання поміщено 570 осіб», - повідомила прес-секретар МВС Білорусі.

За її словами, щоб уникнути надзвичайних подій правоохоронцями вживалися заходи щодо обмеження руху як приватного, так і громадського транспорту. Також тимчасово закривалися окремі станції метро. Для стримування натиску мітингуючих і запобігання нападу на силовиків застосовувалися спецзасоби та спецтехніка, затримувалися найбільш активні учасники безпорядків.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після чого Тихановська була змушена виїхати до Литви.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Нагадуємо, що раніше Білорусам спростили процедуру отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 10 2020 15:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Стало відомо, яка професія найпопулярніша серед українських фрілансерів

Стало відомо, яка професія найпопулярніша серед українських фрілансерів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.