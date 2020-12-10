Під час протестних акцій 11 жовтня в Білорусі затримано 713 осіб

Зазначається, що в неділю в Білорусі зафіксовано 25 протестних акцій. Всього по країні загальна кількість протестуючих становила близько 11 тисяч осіб. На несанкціоновані акції в обласних центрах збиралися від 30 до 150 осіб.

Пише Укрінформ із посиланням на Телеграм-канал прес-секретаря МВС Білорусі Ольгу Чемоданову.

«За порушення законодавства про масові заходи затримано 713 громадян. До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця тримання поміщено 570 осіб», - повідомила прес-секретар МВС Білорусі.

За її словами, щоб уникнути надзвичайних подій правоохоронцями вживалися заходи щодо обмеження руху як приватного, так і громадського транспорту. Також тимчасово закривалися окремі станції метро. Для стримування натиску мітингуючих і запобігання нападу на силовиків застосовувалися спецзасоби та спецтехніка, затримувалися найбільш активні учасники безпорядків.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після чого Тихановська була змушена виїхати до Литви.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

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