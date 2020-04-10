Білорусам спростять процедуру отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні

Але не всім

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який має спростити отримання права на проживання в Україні для підприємців і висококваліфікованих спеціалістів, які є громадянами Білорусі, а також для членів їх сімей. Це стосується фахівців у сфері інформаційних технологій та інновацій.

Про це свідчить документ на сайті президента, повідомляє "Громадське".

Там зазначено що український уряд має запровадити пілотний проєкт щодо спрощеного оформлення посвідок на тимчасове проживання для деяких категорій громадян Білорусі.

Термін, упродовж якого білоруси можуть безвиїзно перебувати в Україні, збільшать до 180 днів на рік. А посвідки на проживання хочуть видавати упродовж трьох днів і без необхідності додаткового виїзду за межі України.

Окремо Уряд повинен оптимізувати порядок одержання дозволів на застосування праці іноземців для працевлаштування громадян Білорусі, які є висококваліфікованими ІТ-спеціалістами. Термін надання такого дозволу пропонують скоротити до 5 днів, а також передбачити можливість його одержання за принципом мовчазної згоди.

Також уряд повинен забезпечити роботу єдиного інформаційного порталу та телефонів гарячої лінії для надання консультацій громадянам Білорусі, які іммігрують в Україну.

Ласкаво просимо в Україну

З початку протестів у Білорусі проти Лукашенка в країні почали відключати інтернет, через що сильно страждали IT-компанії. Вони закликали владу припинити це роботи.

В українському уряді не розгубилися і закликали білоруських айтішників переїжджати в Україну. Для цього їм вже створили спеціальні умови.

Що з IT-сектором у Білорусі

Останніми роками він розвивається дуже динамічно, додатковим драйвером стало створення у Мінську «Парку високих технологій» і запровадження у 2018 році пільг для залучення іноземних інвестицій.

«Парк високих технологій» дозволяє зареєстрованим у ньому компаніями працювати в особливій юрисдикції зі значними податковими послабленнями та іншими преференціями. У парку вже зареєстровані понад 700 компаній, в яких працюють понад 58 тисяч співробітників.

Білоруський IT-сектор здійснює понад 90% продажів за кордон. Проте він створює і власні унікальні продукти, відомі на увесь світ. Серед них компанія Wargaming, яка створила гру World of Tanks.

Наразі галузь IT забезпечує близько 6,5% у загальній структурі економіки Білорусі, до 2023 року влада розраховувала на 10%.

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