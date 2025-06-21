білоруського опозиціонера Тихановського звільнили з тюрми після візиту Келлога

Також з тюрми звільнили ще 13 людей.

Білоруського опозиціонера Сергія Тихановского випустили з в'язниці, де він перебував з 2020 року.

Про це пишуть білоруські ЗМІ.

Тихановский вже покинув Білорусь. Його зустріли дружина Світлана, син Корній і донька Агнія.

Цьому просприяв візит до Мінська спеціального представника президента США Кіта Келлога.

В 2021 році Тихановського засудили до 18 років колонії суворого режиму за 4-ма політичними статтями.

Увесь цей час білорус перебував у повній ізоляції.

Також тюрми звільинили ще 13 людей. Крім Тихановського було звільнено Наталію Дуліну, Ігоря Карнея, Галину Краснянську, Акіхіру Гаєвського-Ханаду та Кирила Балахонава.

В суботу Келлог зустрівся із білоруським диктатором Олександром Лукашенко.