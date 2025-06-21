білоруського опозиціонера Тихановського звільнили з тюрми після візиту Келлога
Білоруського опозиціонера Сергія Тихановского випустили з в'язниці, де він перебував з 2020 року.
Про це пишуть білоруські ЗМІ.
Тихановский вже покинув Білорусь. Його зустріли дружина Світлана, син Корній і донька Агнія.
Цьому просприяв візит до Мінська спеціального представника президента США Кіта Келлога.
В 2021 році Тихановського засудили до 18 років колонії суворого режиму за 4-ма політичними статтями.
Увесь цей час білорус перебував у повній ізоляції.
Також тюрми звільинили ще 13 людей. Крім Тихановського було звільнено Наталію Дуліну, Ігоря Карнея, Галину Краснянську, Акіхіру Гаєвського-Ханаду та Кирила Балахонава.
В суботу Келлог зустрівся із білоруським диктатором Олександром Лукашенко.