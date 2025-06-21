"Які люди, привіт, дорогий": Лукашенко зустрівся з Келлогом

За словами Лукашенка, спецпосланець наробив багато шуму у світі своїм приїздом.

В суботу, 21 червня, президент білорусі Олександр Лукашенко зустрівся в Мінську зі спеціальним посланцем президента США Кітом Келлогом.

Про це повідомила пресслужба Лукашенка.

Глава білорусі зустрів Келлога словами:

"Які люди, привіт, дорогий".

Білоруські медіа пишуть, що на порядку денному переговорів були "міжнародна проблематика і загалом ситуація у світі, регіональна тематика та білорусько-американські відносини".

"Дуже радий, пане генерале, зустрітися з вами. Я дуже сподіваюся, що наша розмова буде дуже щирою, відкритою. В іншому випадку навіщо зустрічатися? Якщо мудрувати, хитрувати один перед одним, ми результату не досягнемо....

Ви наробили дуже багато шуму у світі своїм приїздом", сказав Лукашенко.

Під час зустрічі сторони обговорювалися питання міжнародної та регіональної політики, а також білорусько-американські відносини.

Кілька днів тому ми писали, що представник Трампа Келлог планує візит до лукашенка.