Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

"Які люди, привіт, дорогий": Лукашенко зустрівся з Келлогом

21 червня 2025, 15:59
За словами Лукашенка, спецпосланець наробив багато шуму у світі своїм приїздом.

В суботу, 21 червня, президент білорусі Олександр Лукашенко зустрівся в Мінську зі спеціальним посланцем президента США Кітом Келлогом.

Про це повідомила пресслужба Лукашенка. 

Глава білорусі зустрів Келлога словами: 

"Які люди, привіт, дорогий".

Білоруські медіа пишуть, що на порядку денному переговорів були "міжнародна проблематика і загалом ситуація у світі, регіональна тематика та білорусько-американські відносини".

 "Дуже радий, пане генерале, зустрітися з вами. Я дуже сподіваюся, що наша розмова буде дуже щирою, відкритою. В іншому випадку навіщо зустрічатися? Якщо мудрувати, хитрувати один перед одним, ми результату не досягнемо....

Ви наробили дуже багато шуму у світі своїм приїздом", сказав Лукашенко. 

Під час зустрічі сторони обговорювалися питання міжнародної та регіональної політики, а також білорусько-американські відносини.

Кілька днів тому ми писали, що представник Трампа Келлог планує візит до лукашенка.

 

Олександр ЛукашенкоБілорусьКіт Келлог

Останні матеріали

Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Політика
Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 червня 2025, 14:06
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Політика
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 20 червня 2025, 12:02
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Політика
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Переклад iPress – 20 червня 2025, 07:32
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Політика
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Переклад iPress – 19 червня 2025, 12:20
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Політика
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 19 червня 2025, 11:29
США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс
Політика
США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 19 червня 2025, 07:57
Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер
Політика
Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 18 червня 2025, 16:48
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Політика
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Переклад iPress – 18 червня 2025, 12:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється