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білоруський диктатор лукашенко ввів смертну кару за держзраду

09 березня 2023, 19:39
білоруський диктатор лукашенко ввів смертну кару за держзраду
Самоназваний президент білорусі олександр лукашенко ввів смертну кару за державну зраду.

Сьогодні диктатор лукашенко підписав закон, який передбачає смертну кару для чиновників і військових, які вчинили державну зраду.

Пише бр Telegram-канал.

лукашенко підписав Закон "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності".

Законодавча норма передбачає поширення кримінальної відповідальності за зраду державі, яка вчинена посадовою особою, на всіх осіб, які обіймають державні посади.

При цьому за зраду державі, вчинену службовою особою або військовослужбовцем, запроваджується можливість застосування виключної міри покарання – смертної кари.

Днями Польща закликала ЄС запровадити нові санкції проти білорусі.

БілорусьЛукашенкодержзрада

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