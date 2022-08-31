RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

білоруси також мають потрапити під візову заборону ЄС - Кулеба

Міністр закордонних справ України заявив, що білорусь є співучасником у злочині агресії, вчиненої росією
білоруси також мають потрапити під візову заборону ЄС - Кулеба Фото: з вільних джерел

Очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що білоруси також мають потрапити під візову заборону ЄС.

Про це повідомляє УНН.

Міністр закордонних справ заявив, що міжнародним партнерам України варто розглянути можливість заборони видачі туристичних віз не лише громадянам росії, а й білорусі.

З початку повномасштабного вторгнення кількість атак з території республіки по українських містах тільки зростає.

"Безумовно, білорусь є співучасником у злочині агресії, вчиненої росією", - відповів Кулеба на запитання про заборону віз білорусам.

Раніше iPress повідомляв, що Сполучені Штати не підтримують загальну заборону на візи для громадян росії.

 
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 08 2022 08:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Уроки сталіна для путіна завадила зробити повальна некомпетентність – Лоуренс Фрідман

Уроки сталіна для путіна завадила зробити повальна некомпетентність – Лоуренс Фрідман

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.