білоруси також мають потрапити під візову заборону ЄС - Кулеба

Міністр закордонних справ України заявив, що білорусь є співучасником у злочині агресії, вчиненої росією

Очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що білоруси також мають потрапити під візову заборону ЄС.

Про це повідомляє УНН.

Міністр закордонних справ заявив, що міжнародним партнерам України варто розглянути можливість заборони видачі туристичних віз не лише громадянам росії, а й білорусі.

З початку повномасштабного вторгнення кількість атак з території республіки по українських містах тільки зростає.

"Безумовно, білорусь є співучасником у злочині агресії, вчиненої росією", - відповів Кулеба на запитання про заборону віз білорусам.

Раніше iPress повідомляв, що Сполучені Штати не підтримують загальну заборону на візи для громадян росії.