ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр закордонних справ України заявив, що білорусь є співучасником у злочині агресії, вчиненої росієюПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
білоруси також мають потрапити під візову заборону ЄС - Кулеба
Фото: з вільних джерел
Очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що білоруси також мають потрапити під візову заборону ЄС.
Про це повідомляє УНН.
Міністр закордонних справ заявив, що міжнародним партнерам України варто розглянути можливість заборони видачі туристичних віз не лише громадянам росії, а й білорусі.
З початку повномасштабного вторгнення кількість атак з території республіки по українських містах тільки зростає.
"Безумовно, білорусь є співучасником у злочині агресії, вчиненої росією", - відповів Кулеба на запитання про заборону віз білорусам.
Раніше iPress повідомляв, що Сполучені Штати не підтримують загальну заборону на візи для громадян росії.
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