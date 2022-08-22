В США не підтримують ідею загальної заборони на видачу віз росіянам

Ми продовжуватимемо виявляти осіб, причетних до вторгнення Росії, і сприятимемо притягненню до відповідальності за їхню поведінку. Ми шукаємо всі інструменти, щоб притягнути Кремль до відповідальності

Сполучені Штати не підтримують загальну заборону на візи для громадян Росії.

Про це заявив речник Держдепу, повідомляє CNN.

"США не хотіли б закривати шляхи до притулку та безпеки для російських дисидентів або інших осіб, які є вразливими до порушень прав людини. Ми також чітко дали зрозуміти, що важливо провести межу між діями російського уряду та його політикою в Україні та народом Росії", – заявив він.

Речник додав, що США "працюють з членами Альянсу та партнерами, щоб запровадити покарання, зокрема візові обмеження для кремлівських чиновників та їхніх людей".

"З 24 лютого 2022 року Сполучені Штати вжили заходів щодо запровадження візових обмежень щодо майже 5000 осіб у відповідь на вторгнення Росії в Україну", — заявили в Держдепі.

"Ми продовжуватимемо виявляти осіб, причетних до вторгнення Росії, і сприятимемо притягненню до відповідальності за їхню поведінку. Ми шукаємо всі інструменти, щоб притягнути Кремль до відповідальності" - наголосив речник.