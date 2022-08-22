НОВИНИСполучені Штати не підтримують загальну заборону на візи для громадян Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В США не підтримують ідею загальної заборони на видачу віз росіянам
Ми продовжуватимемо виявляти осіб, причетних до вторгнення Росії, і сприятимемо притягненню до відповідальності за їхню поведінку. Ми шукаємо всі інструменти, щоб притягнути Кремль до відповідальності
Фото: AP
Про це заявив речник Держдепу, повідомляє CNN.
"США не хотіли б закривати шляхи до притулку та безпеки для російських дисидентів або інших осіб, які є вразливими до порушень прав людини. Ми також чітко дали зрозуміти, що важливо провести межу між діями російського уряду та його політикою в Україні та народом Росії", – заявив він.
Речник додав, що США "працюють з членами Альянсу та партнерами, щоб запровадити покарання, зокрема візові обмеження для кремлівських чиновників та їхніх людей".
"З 24 лютого 2022 року Сполучені Штати вжили заходів щодо запровадження візових обмежень щодо майже 5000 осіб у відповідь на вторгнення Росії в Україну", — заявили в Держдепі.
"Ми продовжуватимемо виявляти осіб, причетних до вторгнення Росії, і сприятимемо притягненню до відповідальності за їхню поведінку. Ми шукаємо всі інструменти, щоб притягнути Кремль до відповідальності" - наголосив речник.
Нагадаємо, як повідомляв iPress, Міністерство закордонних справ Естонії готує пропозиції Євросоюзу щодо припинення видачі віз громадянам Росії.
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22 08 2022 21:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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