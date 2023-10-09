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Більше 120 тисяч палестинців покинули свої домівки в Газі

09 жовтня 2023, 13:57
Більше 120 тисяч палестинців покинули свої домівки в Газі
Фото: ЕРА
Через бойові дії ХАМАСу в Ізраїлі свої домівки залишили понад 123 тисяч мешканців сектора Гази.

Про це повідомляє Управління ООН з координації гуманітарних справ.

"Станом на вчора 21:00 123 538 палестинців були змушені покинути свої домівки в Газі", – йдеться в повідомленні.

Більше 73 тисяч з цих внутрішньо переміщених осіб розмістилися у 64 школах і притулках Близькосхідного агентства ООН з допомоги палестинським біженцям та організації робіт.

Станом на вечір неділі, за даними ізраїльських джерел, щонайменше 677 ізраїльтян, включаючи, можливо, також іноземних громадян, були вбиті, щонайменше 2 тисячі людей дістали поранення, що робить цю атаку найбільш смертоносною в Ізраїлі за останні десятиліття.

Зазначимо, атака тривала з ранку 7 жовтня. Терористи вдарили тисячами ракет, а також кілька сотень бойовиків подолали стіни та напали на ізраїльські міста. Число жертв та постраждалих по обидва боки оцінюється сотнями.

 

ХАМАСІзраїльбіженціПалестинці

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