Боррель: більше 16 тисяч українських військових пройшли навчання в ЄС

В межах тренувальної місії ЄС вже більше 16 тисяч українських військових вже пройшли навчання

Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель в Twitter.

"На зустрічі Контактної групи з питань оборони України я оновив інформацію про військову підтримку ЄС. Понад 16 тисяч українських солдатів вже пройшли навчання. Вже поставлено боєприпасів та ракет на суму понад 600 мільйонів євро. Робота над спільними закупівлями триває", - затвіттив Боррель.

І додав, що Європейський Союз продовжує працювати з партнерами, щоб забезпечити перемогу України.