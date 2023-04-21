Боррель: більше 16 тисяч українських військових пройшли навчання в ЄС
Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель в Twitter.
"На зустрічі Контактної групи з питань оборони України я оновив інформацію про військову підтримку ЄС. Понад 16 тисяч українських солдатів вже пройшли навчання. Вже поставлено боєприпасів та ракет на суму понад 600 мільйонів євро. Робота над спільними закупівлями триває", - затвіттив Боррель.
І додав, що Європейський Союз продовжує працювати з партнерами, щоб забезпечити перемогу України.