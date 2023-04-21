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Боррель: більше 16 тисяч українських військових пройшли навчання в ЄС

21 квітня 2023, 18:06
Боррель: більше 16 тисяч українських військових пройшли навчання в ЄС
Фото: РБК-Україна
В межах тренувальної місії ЄС вже більше 16 тисяч українських військових вже пройшли навчання

Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель в Twitter.

"На зустрічі Контактної групи з питань оборони України я оновив інформацію про військову підтримку ЄС. Понад 16 тисяч українських солдатів вже пройшли навчання. Вже поставлено боєприпасів та ракет на суму понад 600 мільйонів євро. Робота над спільними закупівлями триває", - затвіттив Боррель.

І додав, що Європейський Союз продовжує працювати з партнерами, щоб забезпечити перемогу України.

Раніше стало відомо, що США розпочнуть навчання українських військових на танках Abrams вже найближчими тижнями.
ЄСЗСУ

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