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ПОЛІТИКА

США розпочнуть навчання українських військових на танках Abrams вже найближчими тижнями – AP

21 квітня 2023, 13:04
США розпочнуть навчання українських військових на танках Abrams вже найближчими тижнями – AP
Фото: з вільних джерел
Таке рішення було ухвалено на сьогоднішній зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Навчання українських бійців на американських танках Abrams розпочнуться вже найближчими тижнями.

Про це повідомляє  Associated Press.

Як пише видання, посилаючись на офіційних осіб, 31 танк прибуде на полігон Графенвер у Німеччині наприкінці травня.

"Українські військові розпочнуть навчання через пару тижнів. Ці тренування займуть близько 10 тижнів", - цитує АР заяву джерела.

Вказано, що навчання проходитимуть не на тих танках, які США передадуть Україні, Натомість у Штатах вже оновлюють 31 бойовий танк M1A1 для відправки українцям на передову.

"Ця ідея полягає в тому, щоб українські війська пройшли підготовку до того моменту, коли оновлені танки будуть готові і можуть виконувати бойові завдання. Цистерни цих машин переобладнуються під потреби України", - пояснює джерело виданню.

За словами чиновників, близько 250 українських військовослужбовців пройдуть підготовку - одні навчаться керувати танками, а інші - ремонтувати та обслуговувати їх.

"Після перших 10 тижнів також може бути проведено додаткове навчання, як вести бій і маневрувати з танками", - додають чиновники на умовах анонімності.

Нагадаємо, Польща планує створити центр обслуговування танків Abrams для Європи.

СШАнавчання військовихAbrams

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