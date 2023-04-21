США розпочнуть навчання українських військових на танках Abrams вже найближчими тижнями – AP
Навчання українських бійців на американських танках Abrams розпочнуться вже найближчими тижнями.
Про це повідомляє Associated Press.
Як пише видання, посилаючись на офіційних осіб, 31 танк прибуде на полігон Графенвер у Німеччині наприкінці травня.
"Українські військові розпочнуть навчання через пару тижнів. Ці тренування займуть близько 10 тижнів", - цитує АР заяву джерела.
Вказано, що навчання проходитимуть не на тих танках, які США передадуть Україні, Натомість у Штатах вже оновлюють 31 бойовий танк M1A1 для відправки українцям на передову.
"Ця ідея полягає в тому, щоб українські війська пройшли підготовку до того моменту, коли оновлені танки будуть готові і можуть виконувати бойові завдання. Цистерни цих машин переобладнуються під потреби України", - пояснює джерело виданню.
За словами чиновників, близько 250 українських військовослужбовців пройдуть підготовку - одні навчаться керувати танками, а інші - ремонтувати та обслуговувати їх.
"Після перших 10 тижнів також може бути проведено додаткове навчання, як вести бій і маневрувати з танками", - додають чиновники на умовах анонімності.
Нагадаємо, Польща планує створити центр обслуговування танків Abrams для Європи.