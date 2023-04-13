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ПОЛІТИКА

Польща планує створити центр обслуговування танків Abrams для Європи

13 квітня 2023, 09:21
Польща планує створити центр обслуговування танків Abrams для Європи
Матеуш Моравецький, фото: monitor-press.info
Варшава хоче також виробляти снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що веде переговори про те, аби в Польщі був створений всеєвропейський сервісний центр для американських танків Abrams. 

За повідомленням Reuters, такими планами очільник польського уряду поділився під час своєї пресконференції у США.

Також Моравецький висловив зацікавленість своєї країни у тому, щоб розташувати на її території виробництво снарядів з сердечниками зі збідненого урани все для тих же "Абрамсів".

Польща, близький союзник США по НАТО, замовила 250 сучасних танків Abrams на додачу до 116 модернізованих. Перші чотирнадцять із них мають надійти до Польщі вже до початку літа. Ними замінять ті радянські танки, які Польща передала Україні, щоб допомогти їй відбити вторгнення росії.

Танк M1 Abrams є основним бойовий танком армії США. У Штатх його випускають з 1980 року і мають намір випускати аж до 2050-го. Його

120 мм гармата здатна вести вогонь різними типами снарядів. В тому числі –й бронебійними снарядами із сердечником зі збідненого урану.

У цьому випадку використовується така фізична властивість урану, як висока питома вага. Він є значно важчим від сталі і свинцю. Тому він може забезпечити удар дуже великої концентрації, здатний пробити сучасну танкову броню. Через високу питому вагу збіднений уран використовують і у складі самої танкової броні – на тих же хоча б "Абрамсах".

Раніше повідомлялось, що Пентагон уклав контракт на $27,1 млн на виготовлення танків Abrams для України.

ПольщавійнаAbrams

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