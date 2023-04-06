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ПОЛІТИКА

Пентагон уклав контракт на $27,1 млн на виготовлення танків Abrams для України

06 квітня 2023, 10:20
Пентагон уклав контракт на $27,1 млн на виготовлення танків Abrams для України
джерело glavcom
Очікуваною датою завершення 29 вересня 2023 року.

Міністерство оборони Штатів уклало контракт з американською компанією General Dynamics Land Systems (GDLS) на $27,1 млн на танки M1A1 Abrams для України.

Про це повідомляє Пентагон.

У повідомленні зазначається, що GDLS зі штату Мічиган "отримала контракт на танки M1A1 з фіксованою ціною в 27 100 000 доларів".

Не повідомляється, про яку саме кількість танків ідеться, але зазначається, що "роботи виконуватимуться в Лімі (штат Огайо) з очікуваною датою завершення 29 вересня 2023 року".

Кошти виділили в рамках Ініціативи щодо сприяння безпеці України. Вона передбачає укладення міністерством відповідних контрактів із виробниками, а не надання тієї чи іншої техніки та засобів безпосередньо із запасів Пентагону.

Раніше повідомлялось, що Чехія надасть Україні новий пакет військової допомоги.

війнаПентагонтанки

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