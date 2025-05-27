Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Більше 200 українських військових загинули в російському полоні – AP

27 травня 2025, 12:53
Більше 200 українських військових загинули в російському полоні – AP
Фото: gettyimages.com
Правозахисники та українські судмедексперти вказують на постійне насильство в російських тюрмах як на ймовірну причину багатьох смертей.

Понад 200 українських військових загинули у російському полоні і багато з них померли від катувань.

Про це повідомляє агенція Associated Press.

З більш як 5 000 українських військовополонених, яких росія репатріювала з початку повномасштабної війни, щонайменше 206 загинули в полоні.

Видання, посилаючись на дані українського уряду, прокуратури і результати судово-медичних експертиз, вказує, що 245 військових були вбиті росіянами одразу після здачі в полон.

В багатьох випадках причини смерті свідчать про тортури, недбале поводження та відсутність медичної допомоги.

Associated Press взяло інтерв’ю в родичів 21 загиблого військовополоненого, серед причин смерті, встановлених в Україні: серцева недостатність, туберкульоз, пневмонія, асфіксія, інфекції і тупі травми голови.

Також відомо, що в одному випадку військовополоненого катували електричним струмом і побили перед смертю. Розтини показали також ознаки гангрени та нелікованих інфекцій. У деяких тіл бракувало внутрішніх органів, що може свідчити про спроби приховати справжню причину смерті.

Крім того, в ООН, правозахисники та українські судмедексперти вказують на системне насильство в російських тюрмах як на ймовірну причину багатьох смертей. 

Експерти додають, що за нормальних умов більшість із цих солдатів можна було врятувати.

Нагадаємо, що з п’ятниці по неділю відбувся великий обмін "1000 на 1000". 

В третій день, 25 травня, Україна повернула ще 303 захисників з полону рф.

 

війна в Україніполон

Останні матеріали

Вагання Трампа розв'язали путіну руки. Яким буде російський наступ-2025? – Мік Раян
Політика
Вагання Трампа розв'язали путіну руки. Яким буде російський наступ-2025? – Мік Раян
Переклад iPress – 27 травня 2025, 14:59
Американці йдуть, а європейці лише стрекочуть. Україна фактично сама протистоїть путіну – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Американці йдуть, а європейці лише стрекочуть. Україна фактично сама протистоїть путіну – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 травня 2025, 07:40
Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post
Cуспільство
Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post
Переклад iPress – 26 травня 2025, 15:19
Фіона Гілл:
Політика
Фіона Гілл: "Трамп боїться путіна, я бачила це на власні очі" – The Telegraph
Переклад iPress – 26 травня 2025, 12:38
Тиждень, коли змінилося все і водночас нічого. США полегшують росії вбивства українців – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли змінилося все і водночас нічого. США полегшують росії вбивства українців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2025, 23:12
Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 травня 2025, 11:52
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Політика
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 травня 2025, 07:28
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Політика
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Переклад iPress – 22 травня 2025, 16:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється