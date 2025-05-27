Більше 200 українських військових загинули в російському полоні – AP

Правозахисники та українські судмедексперти вказують на постійне насильство в російських тюрмах як на ймовірну причину багатьох смертей.

Понад 200 українських військових загинули у російському полоні і багато з них померли від катувань.

Про це повідомляє агенція Associated Press.

З більш як 5 000 українських військовополонених, яких росія репатріювала з початку повномасштабної війни, щонайменше 206 загинули в полоні.

Видання, посилаючись на дані українського уряду, прокуратури і результати судово-медичних експертиз, вказує, що 245 військових були вбиті росіянами одразу після здачі в полон.

В багатьох випадках причини смерті свідчать про тортури, недбале поводження та відсутність медичної допомоги.

Associated Press взяло інтерв’ю в родичів 21 загиблого військовополоненого, серед причин смерті, встановлених в Україні: серцева недостатність, туберкульоз, пневмонія, асфіксія, інфекції і тупі травми голови.

Також відомо, що в одному випадку військовополоненого катували електричним струмом і побили перед смертю. Розтини показали також ознаки гангрени та нелікованих інфекцій. У деяких тіл бракувало внутрішніх органів, що може свідчити про спроби приховати справжню причину смерті.

Крім того, в ООН, правозахисники та українські судмедексперти вказують на системне насильство в російських тюрмах як на ймовірну причину багатьох смертей.

Експерти додають, що за нормальних умов більшість із цих солдатів можна було врятувати.

Нагадаємо, що з п’ятниці по неділю відбувся великий обмін "1000 на 1000".

В третій день, 25 травня, Україна повернула ще 303 захисників з полону рф.