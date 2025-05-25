Україна повернула ще 303 захисників з полону рф
В неділю, 25 травня, в Україну з російського полону повернулися ще 303 військовослужбовців.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено. Сьогодні повертаються воїни нашої армії, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту", – йдеться у допицсі.
Усі вони повернулися в межах третього етапу обміну "1000 на 1000", про який Україна домовилася з Росією під час переговорів у Стамбулі.
У пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими уточнили, що до України також повернулися бійці ВМС та Повітряних сил та ТрО. Усі повернені оборонці – чоловіки, представники рядового та сержантського складу.
Повернені військові воювали на:
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Донеччині
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Луганщині
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Запоріжжі
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Харківщині
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Сумщині
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Чернігівщині
Усі визволені військовополонені отримають медичну допомогу і реабілітацію, а також звільнені оборонці отримають виплати грошового забезпечення та одноразову матеріальну допомогу.
Вчора 307 захисників повернулись з російського полону. А в п’ятницю 390 українців повернулись додому в рамках обміну, з них 270 військових.