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Україна повернула ще 303 захисників з полону рф

25 травня 2025, 12:47
Україна повернула ще 303 захисників з полону рф
Фото: rudana.com.ua
Відбувся третій етап обміну "1000 на 1000".

В неділю, 25 травня, в Україну з російського полону повернулися ще 303 військовослужбовців. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено. Сьогодні повертаються воїни нашої армії, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту", – йдеться у допицсі. 

Усі вони повернулися в межах третього етапу обміну  "1000 на 1000", про який Україна домовилася з Росією під час переговорів у Стамбулі.

У пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими уточнили, що до України також повернулися бійці ВМС та Повітряних сил та ТрО. Усі повернені оборонці – чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Повернені військові воювали на:

  • Донеччині

  • Луганщині

  • Запоріжжі

  • Харківщині

  • Сумщині

  • Чернігівщині

Усі визволені військовополонені отримають медичну допомогу і реабілітацію, а також звільнені оборонці отримають виплати грошового забезпечення та одноразову матеріальну допомогу.

Вчора 307 захисників повернулись з російського полону. А в п’ятницю 390 українців повернулись додому в рамках обміну, з них 270 військових.

 

полонобмінвійна в Україні

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