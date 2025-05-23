390 українців повернулись додому в рамках обміну, з них 270 військових
В п’ятницю в рамках обміну Україна дзеркально передала росії 270 російських військових та 120 цивільних, про які москва і Київ домовились у Туреччині.
Про це президент України написав в Telegram-каналі.
Сьогодні – 390 людей. Субота й неділя – очікуємо продовження обміну", - йдеться в дописі.
Зеленський подякував усім, хто допомагає, хто 24/7 працює для того, щоб українці й українки поверталися додому. Дуже важливо повернути всіх, хто в полоні.
"Перевіряємо кожне прізвище, інформацію по кожній людині.
Продовжимо нашу дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими", - додав він.
Проте раніше ми писали, що Трамп повідомив, що Україна та росія провели обмін полоненими.
А днем раніше Україна передала рф список імен для обміну "1000 на 1000".