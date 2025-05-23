Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

390 українців повернулись додому в рамках обміну, з них 270 військових

23 травня 2025, 17:04
390 українців повернулись додому в рамках обміну, з них 270 військових
Фото: dilovamova.com
Серед полонених - 270 військовополонених ЗСУ і 120 цивільних.

В п’ятницю в рамках обміну Україна дзеркально передала росії 270 російських військових та 120 цивільних, про які москва і Київ домовились у Туреччині. 

Про це президент України написав в Telegram-каналі

"Повертаємо наших людей додому. Реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю.

Сьогодні – 390 людей. Субота й неділя – очікуємо продовження обміну", - йдеться в дописі.

Зеленський подякував усім, хто допомагає, хто 24/7 працює для того, щоб українці й українки поверталися додому. Дуже важливо повернути всіх, хто в полоні.

"Перевіряємо кожне прізвище, інформацію по кожній людині.

Продовжимо нашу дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими", - додав він. 

 

Проте раніше ми писали, що Трамп повідомив, що Україна та росія провели обмін полоненими.

А днем раніше Україна передала рф список імен для обміну "1000 на 1000".  

 

обмінвійна в Україні

Останні матеріали

Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 травня 2025, 11:52
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Політика
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 травня 2025, 07:28
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Політика
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Переклад iPress – 22 травня 2025, 16:49
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Політика
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2025, 11:28
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Політика
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 22 травня 2025, 08:40
росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Політика
росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 21 травня 2025, 13:06
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Політика
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Переклад iPress – 21 травня 2025, 12:27
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Політика
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Переклад iPress – 20 травня 2025, 23:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється