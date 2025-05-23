Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп повідомив, що Україна та росія провели обмін полоненими

23 травня 2025, 12:55
Трамп повідомив, що Україна та росія провели обмін полоненими
Фото: reuters.com
Зазвичай про це повідомляє президент Зеленський, та глава Білого дому, вочевидь, не зміг втриматися.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Україна та росія провели обмін полоненими. Ймовірно, йдеться саме про наймасштабніший обмін у форматі 1000 на 1000. Втім, президент України Володимир Зеленський, який зазвичай першим повідомляє про проведення таких операцій, поки що не виступав з офіційними заявами. 

"Щойно завершився великий обмін полоненими між росією та Україною. Незабаром він набуде чинності. Вітаємо обидві сторони з цими переговорами. Це може призвести до чогось великого?" — написав Трамп у своїй сторінці у Truth Social. 

16 травня Київ та москва провели перші прямі переговори за останні три роки. Зустріч делегацій відбулась на території турецького Стамбулу. Також до країни прибув президент Володимир Зеленський, який планував особисту зустріч з російським диктатором владіміром путіним, але останній проігнорував заклик до діалогу віч-на-віч. 

Українську делегацію очолював голова Міністерства оборони Рустем Умєров, а російську - помічник диктатора Володимир Мединський. 

Під час переговорів сторони погодилися провести обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000".

війнаВладімір ПутінДональд Трампобмін полоненимиВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 травня 2025, 11:52
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Політика
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 травня 2025, 07:28
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Політика
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Переклад iPress – 22 травня 2025, 16:49
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Політика
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2025, 11:28
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Політика
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 22 травня 2025, 08:40
росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Політика
росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 21 травня 2025, 13:06
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Політика
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Переклад iPress – 21 травня 2025, 12:27
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Політика
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Переклад iPress – 20 травня 2025, 23:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється