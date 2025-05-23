Зазвичай про це повідомляє президент Зеленський, та глава Білого дому, вочевидь, не зміг втриматися.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Україна та росія провели обмін полоненими. Ймовірно, йдеться саме про наймасштабніший обмін у форматі 1000 на 1000. Втім, президент України Володимир Зеленський, який зазвичай першим повідомляє про проведення таких операцій, поки що не виступав з офіційними заявами.

"Щойно завершився великий обмін полоненими між росією та Україною. Незабаром він набуде чинності. Вітаємо обидві сторони з цими переговорами. Це може призвести до чогось великого?" — написав Трамп у своїй сторінці у Truth Social.

16 травня Київ та москва провели перші прямі переговори за останні три роки. Зустріч делегацій відбулась на території турецького Стамбулу. Також до країни прибув президент Володимир Зеленський, який планував особисту зустріч з російським диктатором владіміром путіним, але останній проігнорував заклик до діалогу віч-на-віч.

Українську делегацію очолював голова Міністерства оборони Рустем Умєров, а російську - помічник диктатора Володимир Мединський.

Під час переговорів сторони погодилися провести обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000".