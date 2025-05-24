Ще 307 захисників повернулись з російського полону

Два дні підряд відбувається обмін полоненими.

Сьогодні, 24 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що ще 307 українських захисників повернули з російського полону.

Про це Зеленський написав в Telegram-каналі.

"Другий день обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей. Завтра очікуємо продовження.

Серед тих, хто повернувся сьогодні, воїни нашої армії, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України", - йдеться в дописі.

Глава держави подякував всім, хто залучений до процесу обміну, хто цілодобово працює.

"Наша мета – повернути кожного й кожну з російської неволі. Продовжуємо нашу взаємодію з партнерами, щоб це стало можливим", - додав Зеленський.

В п’ятницю, 23 травня, 390 українців повернулись додому в рамках обміну, з них 270 військових.