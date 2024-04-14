Більше 50% молодих французів готові воювати в Україні – опитування

Більше половини представників французької молоді заявили, що готові стати до зброї та воювати в Україні, якщо це буде необхідно для захисту інтересів Франції.

Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення Інституту стратегічних досліджень військової школи, пише Polske Radio.

Опитування було проведене серед 2300 французів 18-25 років, але проводилося воно влітку 2023 року.

Відповідаючи на запитання, якби захист Франції потребував її участі у війні в Україні, чи готові були б ви долучитися для захисту вашої країни, 51% французьких молодих людей заявили "так". 17% з них дали абсолютно ствердну відповідь, ще 34% відповіли "напевно так".

Відповідаючи на ідентичне запитання, але без згадки в ньому України, 57% респондентів заявили, що готові стати до зброї та захищати Францію у разі потенційної війни. Крім того, 62% опитаних вважають за доцільне відновити загальну військову службу, яку Франція скасувала у 1997 році.