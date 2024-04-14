Більше 50% молодих французів готові воювати в Україні – опитування
Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення Інституту стратегічних досліджень військової школи, пише Polske Radio.
Опитування було проведене серед 2300 французів 18-25 років, але проводилося воно влітку 2023 року.
Відповідаючи на запитання, якби захист Франції потребував її участі у війні в Україні, чи готові були б ви долучитися для захисту вашої країни, 51% французьких молодих людей заявили "так". 17% з них дали абсолютно ствердну відповідь, ще 34% відповіли "напевно так".
Відповідаючи на ідентичне запитання, але без згадки в ньому України, 57% респондентів заявили, що готові стати до зброї та захищати Францію у разі потенційної війни. Крім того, 62% опитаних вважають за доцільне відновити загальну військову службу, яку Франція скасувала у 1997 році.