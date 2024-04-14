Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Більше 50% молодих французів готові воювати в Україні – опитування

14 квітня 2024, 17:37
Більше 50% молодих французів готові воювати в Україні – опитування
Франція, Париж: Побоюючись терактів з боку Ісламської республіки французи посилили охорону міста. 25 вересня 2014. Фото: АFР
Більше половини представників французької молоді заявили, що готові стати до зброї та воювати в Україні, якщо це буде необхідно для захисту інтересів Франції.

Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення Інституту стратегічних досліджень військової школи, пише Polske Radio

Опитування було проведене серед 2300 французів 18-25 років, але проводилося воно влітку 2023 року.

Відповідаючи на запитання, якби захист Франції потребував її участі у війні в Україні, чи готові були б ви долучитися для захисту вашої країни, 51% французьких молодих людей заявили "так". 17% з них дали абсолютно ствердну відповідь, ще 34% відповіли "напевно так". 

Відповідаючи на ідентичне запитання, але без згадки в ньому України, 57% респондентів заявили, що готові стати до зброї та захищати Францію у разі потенційної війни. Крім того, 62% опитаних вважають за доцільне відновити загальну військову службу, яку Франція скасувала у 1997 році.

 
війна в Україніфранцузи

Останні матеріали

Захід дуже сильно облажався. Україні бракує пілотів для F-16 та ППО для захисту електростанцій – Том Купер
Політика
Захід дуже сильно облажався. Україні бракує пілотів для F-16 та ППО для захисту електростанцій – Том Купер
Переклад iPress – 14 квітня 2024, 15:55
Республіканська партія – партія путіна. Поглинання її росіянами – чи не найуспішніша операція впливу в історії – The Bulwark
Політика
Республіканська партія – партія путіна. Поглинання її росіянами – чи не найуспішніша операція впливу в історії – The Bulwark
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 15:29
Політика
"Зараз не звичайний час". Світ у стані війни, і немає лідера – The Hill
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 11:59
Політика
"Сподіваюся, Україна програє". Що євродепутати сказали російському пропагандистському каналу – Politico
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 08:41
російська кампанія в Україні у 2024 році. Як забезпечити росії поразку, знаючи про можливі успіхи? – Мік Раян
Технології
російська кампанія в Україні у 2024 році. Як забезпечити росії поразку, знаючи про можливі успіхи? – Мік Раян
Переклад iPress – 11 квітня 2024, 16:26
На 75-й річниці НАТО прапор США виглядатиме пошарпано. Альянсу потрібно менше популізму і більше реалізму – Едвард Лукас
На 75-й річниці НАТО прапор США виглядатиме пошарпано. Альянсу потрібно менше популізму і більше реалізму – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 квітня 2024, 12:10
Війна йде не дуже добре для України. Якщо США бездіятимуть, майбутнє буде ще похмуріше для всіх – Еліот Коен
Політика
Війна йде не дуже добре для України. Якщо США бездіятимуть, майбутнє буде ще похмуріше для всіх – Еліот Коен
Переклад iPress – 11 квітня 2024, 08:43
Війна росії проти України та зомбі-ідіотизм Заходу. Ізраїлю збільшили допомогу в десятки разів, тоді як Україна не отримала нічого – Том Купер
Політика
Війна росії проти України та зомбі-ідіотизм Заходу. Ізраїлю збільшили допомогу в десятки разів, тоді як Україна не отримала нічого – Том Купер
Переклад iPress – 10 квітня 2024, 16:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється