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Більше 80 російських олігархів підтримують війну проти України

05 серпня 2023, 10:47
Більше 80 російських олігархів підтримують війну проти України
InformNapalm
Щонайменше війну підтримують 82 російських олігархи і вони дають гроші чи вкладаються у агресію інакше.

Про це повідомляє LRT.

Литовське видання посилається на дослідження Катерини Резнікової, яка намагалася з'ясувати, скільки людей зі списку найбагатших громадян росії за версією Forbes підтримують війну росії проти України.

"Ми нарахували 81 людину, але завдяки нашим читачам ми додали до списку ще одну людину. Ця людина - власник компанії, яка займається продажем комп'ютерної техніки. Він продає комп'ютери та іншу оргтехніку на окупованих територіях. Його компанія займається вивезенням і крадіжкою дітей", - сказала Резнікова.

Найбільше з усіх олігархів вкладається у війну мільярдер Михайло Шелков.

"Він є власником компанії ВСМПО-Авісма, що виробляє з'єднання титану. Найбільшими покупцями їх продукції були Boeing і Airbus. Вони ж постачають титан російській армії для виробництва бронетехніки і літаків, які зараз задіяні у війні в Україні", - йдеться у дослідженні.

На другому місці Юрій Ковальчук. Він уклав страхові контракти з армією у сумі ₽47 млрд. 

На третьому місці Борис Ротенберг, компанія якогом Його компанія займалася будівництвом об'єктів, транспортуванням та монтажем обладнання.

"Розслідування показало, що російські олігархи роблять свій внесок у війну в Україні різним чином. Хтось виробляє компоненти для бомб, хтось - танки та літаки, а хтось надає різні послуги, серед яких зв'язок та страхування", - написано в дослідженні.

Майже всі російські олігархи зі списку потрапили під санкції, аде найчастіше про ці санкції оголошується тільки з українського боку - багатії не потрапляють під санкції ні в США, ні в Канаді, ні в ЄС.

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