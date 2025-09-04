Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Угорщина та Словаччина просять ЄС скасувати санкції для шести російських олігархів

04 вересня 2025, 10:59
Обидві країни використовують право вето, щоб домогтися виключення деяких відомих російських бізнесменів із санкційного списку.

Угорщина та Словаччина звернулися до Європейського Союзу з проханням скасувати заморожування активів та візові обмеження для шести російських олігархів.

Як повідомляє RadioFreeEurope/RadioLiberty, це необхідно для продовження ряду інших чинних санкцій проти росії.

Видання зазначає, що обидві країни використовують право вето, щоб домогтися виключення деяких відомих російських бізнесменів із санкційного списку. Угорщина та Словаччина підтримують тісні політичні зв’язки з кремлем і стверджують, що санкції ЄС більше шкодять європейській економіці, ніж російській.

За даними дипломатів ЄС на умовах анонімності, Словаччина пропонує виключити зі списку Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, а Угорщина додає до цього списку ще Дмитра Мазепіна, Петра Авена, Мусу Бажаєва та Альберта Авдоляна. Більшість із них вже пропонували для зняття санкцій під час попередніх раундів перегляду, крім Авдоляна, який потрапив під обмеження лише у лютому 2025 року.

Інші держави ЄС пропонують компроміс: виключити лише одну-дві особи з "слабкими справами", які ймовірно не витримали б судового оскарження, а санкції продовжувати раз на 12 місяців замість шести. Однак Будапешт та Братислава відкинули цю пропозицію. Дискусія перейде на рівень послів ЄС 3 вересня.

Це не перший випадок: у березні російський бізнесмен В’ячеслав Моше Кантор, міністр спорту росії Михайло Дегтярьов та сестра Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлова були виключені з «чорного списку» після тривалих переговорів.

Санкції ЄС проти росії охоплюють понад 2600 фізичних і юридичних осіб і продовжуються кожні шість місяців. Наступний термін продовження обмежень — 15 вересня. Очікується, що до цього часу буде знайдено компроміс щодо зазначених осіб.

18 липня ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти росії, який охопив банки, компанії та підприємства ВПК. Наразі Брюссель готує 19-й пакет, що буде спрямований на "тіньовий флот" та компанії, які допомагають росії обходити обмеження.

Словаччинасанкціі проти росіїолігархи рфУгорищина

