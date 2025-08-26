ЄС готує 19-й пакет санкцій проти росії: без нових обмежень на енергоносії

Серед можливих пунктів – заборона російським дипломатам вільно пересуватись в межах Шенгенської зони.

Новий, 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти росії не міститиме суттєвих нових обмежень на продаж російських енергоносіїв, які залишаються головним джерелом фінансування війни проти України.

Про це повідомляє Politico з посиланням на чотирьох європейських дипломатів.

Замість удару по нафті та газу, ЄС планує зосередитися на обмеженнях проти «тіньового флоту» російських суден та компаній, що допомагають москві обходити чинні санкції.

Аналітики вважають, що найбільш відчутним для кремля інструментом стануть так звані вторинні санкції — обмеження для компаній і держав, які ведуть бізнес із росією. Водночас реальний ефект, за прогнозами, настане саме від дій Вашингтона.

"Нижчі ціни на нафту, стагнація у військово-промисловому секторі, банківська криза, що назріває, та постійно зростаючі військові витрати поставили російську економіку на шлях рецесії. Санкції проти російського тіньового флоту – один із багатьох факторів", – зазначає експертка Міжнародного інституту стратегічних досліджень Марія Шагіна.

У червні ЄС уже погодив нижні цінові межі на російську нафту, заборонив паливо з неї та ввів у "чорний список" компанії, пов’язані з "Північним потоком". Новий пакет також може включати обмеження на подорожі російських дипломатів Шенгеном.

Очікується, що міністри закордонних справ ЄС обговорять деталі пакета на неформальному саміті цього тижня за участі головної дипломатки ЄС Кає Каллас.

Тим часом Україна продовжує завдавати ударів по нафтопереробних заводах у росії, виводячи з ладу ключові об’єкти енергетичної інфраструктури та виснажуючи бюджет москви. Зокрема, було пошкоджено насосну станцію нафтопроводу "Дружба", що зупинило постачання нафти до Угорщини та Словаччини.

Незважаючи на спротив цих двох країн щодо розширення санкцій, дипломати впевнені, що їм вдасться домогтися необхідної одностайної підтримки.