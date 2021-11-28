CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні Україну накриє туман. Синоптики УкрГідрометцентру зробили попередження.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Туман в Україні: синоптики оголосили попередження
Київ уже накрив туман і погіршилась видимість
Слебке місце коронавірусу / Unsplash
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Вранці 28 листопада у північних, більшості західних, центральних та південних областей туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).
Зазначимо, що Київ уже накрив туман і погіршилась видимість.
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28 11 2021 14:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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