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Туман в Україні: синоптики оголосили попередження

Київ уже накрив туман і погіршилась видимість
Сьогодні Україну накриє туман. Синоптики УкрГідрометцентру зробили попередження.
Туман в Україні: синоптики оголосили попередження Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Вранці 28 листопада у північних, більшості західних, центральних та південних областей туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, що Київ уже накрив туман і погіршилась видимість.

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28 11 2021 14:35
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