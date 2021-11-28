Туман в Україні: синоптики оголосили попередження Київ уже накрив туман і погіршилась видимість

Сьогодні Україну накриє туман. Синоптики УкрГідрометцентру зробили попередження.

Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС. Вранці 28 листопада у північних, більшості західних, центральних та південних областей туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий). Зазначимо, що Київ уже накрив туман і погіршилась видимість. Читайте також: На Південному полюсі аномально холодна зима - до "мінус" 80°C

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