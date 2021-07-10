На Південному полюсі аномально холодна зима - до "мінус" 80°C

За інформацією видання, з квітня по вересень були зафіксовані рекордно низькі температури, які, в середньому, становили -61,1°C

Цьогоріч метеостанція Амундсен-Скотт на Південному полюсі зафіксувала рекордно холодні зимові температури: фактично побито попередній рекорд 1976 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал The Watchers.

Так, минулої зими температура в районі антарктичної станції Амундсен-Скотт декілька разів досягала -73,3°C.

За інформацією видання, з квітня по вересень були зафіксовані рекордно низькі температури, які, в середньому, становили -61,1°C. Попередній рекорд -60,6°C був встановлений у 1976 році.

Середня температура на станції була на 2,5 градуса нижче, ніж аналогічні показники за останні 30 років.

За словами метеоролога Метью Лаззаро з Університету Вісконсіна, цієї зими на станції кілька разів спостерігали температуру -73,3°C. А 30 вересня російська станція Схід повідомила про температуру -79,3°C.

Як відомо, світовий рекорд (-89,2°C) зареєстрували на станції Схід 21 липня 1983 року.

Слід зауважити, що в лютому минулого року рекордно високу температуру зареєстрували в Антарктиці (+18,3°C).

Як повідомлялося, цього літа міжнародна група вчених виявила раптове зникнення великого крижаного озера на поверхні шельфового льодовика Антарктиди. Дослідники, аналізуючи супутникові дані апарату ICESat-2 від NASA, дійшли висновку, що озеро зникло у 2019 році, коли у шельфовому льодовику Еймері, що у східній частині Антарктиди, була зима.