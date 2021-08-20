НОВИНИУ льодовиках Гренландії втретє за десятиріччя температура піднялась вище нуля - це спричинило перший задокументований дощ з моменту постійних спостережень у 1950 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У горах Гренландії вперше за 70 років зафіксували дощ
Те, що відбувається, - це не просто тепле десятиліття чи два в умовах клімату, що змінюється. Це безпрецедентно
Фото: CNN
Про це повідомляє CNN.
Температура на льодовику в Гренландії у вихідні піднялася вище нуля втретє за декаду. Тепле повітря спричинило екстремальний дощ: 7 млрд тонн води впали на крижану поверхню.
За даними Національного центру даних про сніг та ожеледицю США, це найсильніші опади на льодовому покриві з початку ведення обліку в 1950 році, а кількість втраченої маси льоду в неділю в сім разів перевищила норму для цієї пори року.
Тед Скамбос, старший науковий співробітник Національного центру даних про сніг та ожеледицю Університету Колорадо, сказав, що це свідчення того, що Гренландія швидко потеплішає.
"Те, що відбувається, - це не просто тепле десятиліття чи два в умовах клімату, що змінюється. Це безпрецедентно", - прокоментував він.
За аномальними опадами стежила Summit - наукова станція американців - розташована у найвищій точці льодового щита Гренландії. Там вчені можуть спостерігати за арктичною погодою та змінами льодового покриву. Станція працює цілий рік, щоб спостерігати за екстремальними змінами з 1989 року. Більшість недільних дощів випали від південно-східного узбережжя Гренландії.
Дженніфер Мерсер, офіцер програми Бюро полярних програм Національного наукового фонду, заявила, що через дощову погоду операції на станції Summit доведеться переглянути: "Це означає, що нам потрібно враховувати погодні умови, з якими ми не стикались протягом історії досліджень", - сказала вона CNN.
"Зростання погодних явищ, включаючи танення, сильний вітер і тепер дощ, протягом останніх 10 років відбувалося поза межами того, що вважається нормальним", - додала Мерсер.
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20 08 2021 13:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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