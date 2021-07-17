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Гренландія згортає розробку нафтогазових родовищ через загрози для клімату

Як суспільство ми повинні наважитися зупинитися й запитати себе, чому ми хочемо експлуатувати той чи інший ресурс. Чи ґрунтується наш підхід на розумінні та переконанні, що це правильно? Чи ми просто продовжуємо вести бізнес, як завжди?
Гренландія припиняє розробку нафтових і газових родовищ через шкоду для довкілля, зокрема загострення кліматичної проблеми, та високу ціну нафто- й газовидобутку.
Гренландія згортає розробку нафтогазових родовищ через загрози для клімату Фото: changing-america
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Hill.
 
Гренландський уряд заявив, що вирішив припинити видачу нових ліцензій на розвідку нафти й газу.
 
"Як суспільство ми повинні наважитися зупинитися й запитати себе, чому ми хочемо експлуатувати той чи інший ресурс. Чи ґрунтується наш підхід на розумінні та переконанні, що це правильно? Чи ми просто продовжуємо вести бізнес, як завжди?", - заявила міністр житлового будівництва, інфраструктури, мінеральних ресурсів та гендерної рівності Гренландії Наая Натанієльсен.
 
За словами міністра, Гренландії ліпше зосередитися на можливостях відновлюваних джерел енергії.
 
Водночас це рішення, за даними видання, може перешкодити Гренландії в досягненні економічної незалежності від Данії, яка надає території щорічну субсидію в розмірі близько двох третин всього бюджету острова.
 
За оцінками Геологічної служби США, тільки на західному узбережжі Гренландії в надрах може перебувати близько 18 мільярдів барелів нафти.
 
Законодавці також розглядають можливості щодо заборони видобутку урану.
 
Втрати льоду з Гренландського льодовикового щита зросли в сім разів - з 34 млрд тонн на рік в період з 1992 по 2001-ий до 247 млрд з 2012 по 2016 рік.
 
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17 07 2021 13:19
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