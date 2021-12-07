НОВИНИЗміни клімату, що спричиняють танення вічної мерзлоти, загрожують руйнуванням Трансаляскинському нафтопроводу завдовжки близько 1300 кілометрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нафтопроводу на Алясці загрожує танення вічної мерзлоти
Схил вічної мерзлоти протяжністю близько 250 метрів, на якому закріплена ділянка нафтопроводу, почав зміщуватися через танення
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Голос Америки.
Схил вічної мерзлоти протяжністю близько 250 метрів, на якому закріплена ділянка нафтопроводу, почав зміщуватися через танення. В результаті кілька опор, що утримують труби, стали гнутися.
Щоб уникнути руйнування нафтопроводу і розливу нафти, Департамент природних ресурсів Аляски схвалив використання близько 100 термосифонів. Це спеціальні трубки, які забирають тепло від вічної мерзлоти, щоб утримати замерзлий схил на місці та запобігти пошкодженням опор нафтопроводу.
Як зауважив Карл Веймер, радник зі спеціальних проєктів неурядової організації Pipeline Safety Trust, цей тривожний сигнал свідчить про вплив змін клімату на безпеку трубопроводів у цілому.
Трансаляскинський нафтогін перетинає американський штат Аляска з півночі на південь. Його довжина - близько 1300 кілометрів.
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12 07 2021 10:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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