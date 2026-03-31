Американська компанія хоче купити санкційне обладнання російського СПГ-проєкту

31 березня 2026, 21:37
Американська компанія хоче купити санкційне обладнання російського СПГ-проєкту
Санкції проти російського проєкту запроваджували як адміністрація Байдена, так і чинна адміністрація Трампа.

Американська компанія Polar LNG, яка планує збудувати завод зі скрапленого природного газу на Алясці, розраховує придбати обладнання у підсанкційного російського проєкту "Арктик СПГ-2".

Про це повідомив керівник компанії Джоел Ріддл у коментарі Reuters.

Polar LNG сподівається отримати дозвіл від Управління з контролю за іноземними активами США на купівлю обладнання зі знижкою, зокрема частково збудованої установки зі зрідження газу. Санкції проти російського проєкту запроваджували як адміністрація Байдена, так і чинна адміністрація Трампа.

Перший етап проєкту на Алясці потребуватиме від 8 до 9 млрд доларів інвестицій і дозволить виробляти 7 млн тонн скрапленого газу на рік для постачання до Японії, Південної Кореї та інших країн. Понад половину проєкту планують профінансувати за рахунок американського капіталу, однак компанія також відкрита до японських та інших іноземних інвестицій.

Остаточне інвестиційне рішення Polar LNG планує ухвалити в середині 2027 року, а виробництво розпочати у 2029 або 2030 році. Компанія також планує придбати шість криголамів і використовувати обладнання, адаптоване до арктичних умов. Проєкт співпрацюватиме з ініціативою Alaska LNG, яку адміністрація Трампа сподівається реалізувати найближчими роками.

СШАДональд ТрампАляскасанкціі проти росіїСПГ

Перська затока не хоче продовження війни. Це регіон, який намагається обмежити шкоду – RUSI
росія сподівалася, що зима поставить Україну на коліна. Проте армія дронів України зробила неймовірне – Макс Бут
Війну з Іраном використали для наживи. Трампа треба розслідувати через торгівлю державними таємницями – Браян Бойтлер
Війни на виснаження починаються з економіки. Україна створила найсерйознішу загрозу російському експорту нафти з початку війни – Том Купер та Дональд Гілл
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
