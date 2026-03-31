Американська компанія хоче купити санкційне обладнання російського СПГ-проєкту

Американська компанія Polar LNG, яка планує збудувати завод зі скрапленого природного газу на Алясці, розраховує придбати обладнання у підсанкційного російського проєкту "Арктик СПГ-2".

Про це повідомив керівник компанії Джоел Ріддл у коментарі Reuters.

Polar LNG сподівається отримати дозвіл від Управління з контролю за іноземними активами США на купівлю обладнання зі знижкою, зокрема частково збудованої установки зі зрідження газу. Санкції проти російського проєкту запроваджували як адміністрація Байдена, так і чинна адміністрація Трампа.

Перший етап проєкту на Алясці потребуватиме від 8 до 9 млрд доларів інвестицій і дозволить виробляти 7 млн тонн скрапленого газу на рік для постачання до Японії, Південної Кореї та інших країн. Понад половину проєкту планують профінансувати за рахунок американського капіталу, однак компанія також відкрита до японських та інших іноземних інвестицій.

Остаточне інвестиційне рішення Polar LNG планує ухвалити в середині 2027 року, а виробництво розпочати у 2029 або 2030 році. Компанія також планує придбати шість криголамів і використовувати обладнання, адаптоване до арктичних умов. Проєкт співпрацюватиме з ініціативою Alaska LNG, яку адміністрація Трампа сподівається реалізувати найближчими роками.