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США призупиняють оренду ділянок для видобутку нафти на Алясці

Серед причин прийнятого рішення - "відсутність аналізу достатнього числа альтернатив" та екологія
Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена призупинила оренду нафтових ділянок і джерел газу на території Національного арктичного заповідника на Алясці.
США призупиняють оренду ділянок для видобутку нафти на Алясці Фото: gettyimages.com

Цей крок скасовує рішення колишнього президента Дональда Трампа про видобуток нафти і газу в заповіднику, повідомляє "Економічна правда".

Аляска є домом для багатьох важливих видів, включаючи білих ведмедів, карибу та вовків.

Арктичний національний притулок для дикої природи (ANWR) займає близько 19 мільйонів акрів (78 тисяч кв. км) і є домівкою для рідкісних видів тварин.

Серед причин прийнятого рішення - "відсутність аналізу достатнього числа альтернатив" та екологія.

"Президент Байден вважає, що національні скарби Америки є культурними та економічними наріжними каменями нашої країни", - йдеться у заяві Національної радниці Білого дому з питань клімату Джини Маккарті.

"Він вдячний за оперативні дії Міністерства внутрішніх справ щодо припинення будь-якого лізингу до перегляду рішень, які могли назавжди змінити характер цього особливого місця", - додала вона.

Нагадаємо, що ціни на нафту стабільні, трейдери оцінюють перспективи глобального попиту

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02 06 2021 10:59
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