США призупиняють оренду ділянок для видобутку нафти на Алясці
Цей крок скасовує рішення колишнього президента Дональда Трампа про видобуток нафти і газу в заповіднику, повідомляє "Економічна правда".
Аляска є домом для багатьох важливих видів, включаючи білих ведмедів, карибу та вовків.
Арктичний національний притулок для дикої природи (ANWR) займає близько 19 мільйонів акрів (78 тисяч кв. км) і є домівкою для рідкісних видів тварин.
Серед причин прийнятого рішення - "відсутність аналізу достатнього числа альтернатив" та екологія.
"Президент Байден вважає, що національні скарби Америки є культурними та економічними наріжними каменями нашої країни", - йдеться у заяві Національної радниці Білого дому з питань клімату Джини Маккарті.
"Він вдячний за оперативні дії Міністерства внутрішніх справ щодо припинення будь-якого лізингу до перегляду рішень, які могли назавжди змінити характер цього особливого місця", - додала вона.
Нагадаємо, що ціни на нафту стабільні, трейдери оцінюють перспективи глобального попиту
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Компанії Держкосмосу отримали понад 800 мільйонів збитків
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам