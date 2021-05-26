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Ціни на нафту стабільні, трейдери оцінюють перспективи глобального попиту

Напередодні обидва еталонних контракти досягли найвищого тижневого рівня на тлі посилення надій на зростання попиту в зв'язку з наближенням літнього сезону водіння в Північній півкулі
Ціни на нафту стабільні в середу, 26 травня, побоювання про перенасичення ринку можливими поставками з Ірану були нівельовані надіями на підвищення попиту на паливо в США після публікації тижневого звіту Американського інституту нафти (API).
Ціни на нафту стабільні, трейдери оцінюють перспективи глобального попиту Фото: theuticashale.com

Вартість бареля серпневої нафти Brent становила $68,01 (+ 0,03%). Барель липневої нафти WTI торгувався по $66,03 (-0,06%), повідомляє "Укрінформ". Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $68,49 і $66,07 відповідно.

Напередодні обидва еталонних контракти досягли найвищого тижневого рівня на тлі посилення надій на зростання попиту в зв'язку з наближенням літнього сезону водіння в Північній півкулі. Підтримку цінам також зробило зняття карантинних обмежень у низці країн.

Запаси сирої нафти і палива в США впали минулого тижня на 439 тис. бар. При цьому запаси бензину знизилися на 2 млн бар., а запаси дистилятів - на 5,1 млн бар., свідчать дані Американського інституту нафти.

"Дані API були позитивними, однак інвестори приділяли більше уваги переговорам щодо Ірану, тому що вплив можливого повернення іранської нафти на ринок був більш значним", - сказав Казухіко Сайто, головний аналітик товарного брокера Fujitomi Co.

Офіційний представник уряду Ірану Алі Рабіеї 25 травня заявив, що він оптимістично налаштований щодо того, що Тегеран незабаром досягне угоди на переговорах зі світовими державами про відновлення ядерної угоди 2015 року. Водночас представник Тегерана попередив, що ще вирішені не всі серйозні проблеми.

Непрямі переговори між Сполученими Штатами та Іраном поновилися у Відні на цьому тижні після того, як Тегеран і ядерне агентство ООН продовжили угоду про моніторинг ядерної програми близькосхідної держави.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 68,6 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 68,43 долара за бар., що на 6 цента нижче за рівень закриття торгів ($68,49).

Нагадаємо, що нафта дорожчає на оптимізмі відновлення економік США та Європи

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26 05 2021 13:03
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