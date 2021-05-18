Нафта дорожчає на оптимізмі відновлення економік США та Європи

Перспективи відновлення споживання палива в таких регіонах, як США, Китай та країни Європи, нівелюють побоювання, пов'язані з впливом поглиблення кризи COVID-19

Ціни на нафту виросли у вівторок, 18 травня, на оптимізмі з приводу відновлення економіки США та Європи, незважаючи на побоювання уповільнення попиту на паливо в Азії через зростання кількості випадків COVID-19 та нової хвилі обмежень.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $69,67 за барель, що на 0,30% вище ціни на закриття попередньої сесії, повідомляє "Укрінформ".

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на червень на торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX виросла на 0,33% - до $66,50 за барель, що вище підсумкового значення попередньої сесії. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $69,46 та $66,28 відповідно.

Перспективи відновлення споживання палива в таких регіонах, як США, Китай та країни Європи, нівелюють побоювання, пов'язані з впливом поглиблення кризи COVID-19 в Індії та спалаху захворюваності в Сінгапурі й на Тайвані.

У США з 19 травня штат Нью-Йорк більше не вимагатиме носіння масок у більшості громадських місць для людей, повністю вакцинованих від COVID-19. Інші регіони країни також відкривають свої економіки.

Британська економіка знову відкрилася, надавши 65 млн осіб певну свободу після 4-місячної ізоляції від COVID-19. Зі збільшенням кількості вакцинацій Іспанія та Франція послабили карантинні обмеження, а Португалія та Нідерланди дозволили поїздки напередодні курортного сезону.

В Азії, навпаки, Сінгапур повідомив про найвищу кількість місцевих інфекцій за кілька місяців, а на Тайвані спостерігався сплеск випадків зараження. Обидві країни відновили заходи ізоляції.

За попередніми даними, опублікованими в понеділок, в Індії, яка найбільше постраждала від пандемії, внутрішні продажі бензину та дизельного палива державними нафтопереробними підприємствами в першій половині травня впали на 1/5 порівняно з попереднім місяцем, оскільки карантинні заходи вдарили по промисловій діяльності та споживанню.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 69,70 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 69,58 долара за барель, що на 12 центів вище рівня закриття торгів ($69,46).

Нагадаємо, що за підсумками 2020 року нафта подешевшала на більш ніж 20%