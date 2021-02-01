За підсумками 2020 року нафта подешевшала на більш ніж 20%

У порівнянні з квітневим падінням, коли ціни були негативними - ціни на нафту марки Brent і WTI зросли більш ніж удвічі

За підсумками 2020 роки контракт на Brent подешевшав майже на 22%, а на WTI впав майже на 21%.

Так, контракти на Brent коливалися протягом року в діапазоні 15,98-71,75 дол за барель, повідомляє "Економічна правда". Ціни ж на WTI змінювалися в 2020 році у межах мінус 40,32 до 65,65 дол за барель.

Однак у порівнянні з квітневим падінням, коли ціни були негативними - ціни на нафту марки Brent і WTI зросли більш ніж удвічі.

Нагадаємо, що ціни на нафту падають через повідомлення про новий штам коронавірусу