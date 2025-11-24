Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Доходи москви від нафти та газу у листопаді можуть обвалитися на 35%

24 листопада 2025, 17:34
Доходи москви від нафти та газу у листопаді можуть обвалитися на 35%
Падіння цін на нафту, санкції та зміцнення рубля призведуть до значного скорочення нафтогазових надходжень у російський бюджет у листопаді.

Доходи російського бюджету від продажу нафти та газу у листопаді 2025 року можуть скоротитися приблизно на 35% порівняно з листопадом минулого року. Основними причинами аналітики називають падіння цін на нафту, санкції та зміцнення рубля.

Про це повідомляє агенція Reuters.

За підрахунками експертів, у листопаді російський бюджет отримає близько 520 млрд рублів від нафтогазових доходів, що на 7,4% менше, ніж у жовтні.

За підсумками січня-листопада 2025 року рф може заробити близько 8 трлн рублів на продажі нафти та газу, що на 22% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як пояснюють аналітики, падіння доходів зумовлене одночасно низькими цінами на нафту та зміцненням рубля.

Середня ціна російської нафти за період січень–листопад становила 57,3 долара за барель проти 68,3 долара у минулому році, тоді як середній курс рубля зміцнився до 81,1 рубля за долар порівняно з 91,7 рубля роком раніше.

 

Росіянафтабюджет

Останні матеріали

Ґрунт для нової війни.
Політика
Ґрунт для нової війни. "Мирний план" Трампа винагороджує імперіалізм війни
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 16:37
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Політика
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 13:29
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Політика
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 листопада 2025, 23:22
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Політика
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 13:49
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Політика
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 08:32
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Політика
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 23:25
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Політика
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 16:29
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Політика
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 11:19
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється