Доходи москви від нафти та газу у листопаді можуть обвалитися на 35%

Падіння цін на нафту, санкції та зміцнення рубля призведуть до значного скорочення нафтогазових надходжень у російський бюджет у листопаді.

Доходи російського бюджету від продажу нафти та газу у листопаді 2025 року можуть скоротитися приблизно на 35% порівняно з листопадом минулого року. Основними причинами аналітики називають падіння цін на нафту, санкції та зміцнення рубля.

Про це повідомляє агенція Reuters.

За підрахунками експертів, у листопаді російський бюджет отримає близько 520 млрд рублів від нафтогазових доходів, що на 7,4% менше, ніж у жовтні.

За підсумками січня-листопада 2025 року рф може заробити близько 8 трлн рублів на продажі нафти та газу, що на 22% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як пояснюють аналітики, падіння доходів зумовлене одночасно низькими цінами на нафту та зміцненням рубля.

Середня ціна російської нафти за період січень–листопад становила 57,3 долара за барель проти 68,3 долара у минулому році, тоді як середній курс рубля зміцнився до 81,1 рубля за долар порівняно з 91,7 рубля роком раніше.