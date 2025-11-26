Танкери тіньового флоту росії масово йдуть на металобрухт – Politico

Масове списання старих танкерів тіньового флоту послаблює російський експорт нафти.

Все більше старих російських танкерів вичерпують ресурс і потребують утилізації. У результаті плавучий металобрухт перетворюється на справжній, що підриває можливості тіньового флоту, змушуючи продавати підсанкційні судна зі знижкою та шукати способи компенсувати втрати.

Про пише Politico.

За даними S&P Global, середній вік суден тіньового флоту становить 20 років, водночас 60% кораблів мають вік 20 років і більше.

Маленькі компанії-власники "навряд чи змогли б придбати нові сучасні судна, навіть якщо дуже хотіли б", тож ці кораблі часто "на останньому подиху", зазначає Елізабет Броу, старший науковий співробітник Атлантичної ради. Після кількох років експлуатації у тіньовому флоті танкери, які спершу краще було відправити на металобрухт, "стають просто занадто старими, особливо при поверхневому технічному обслуговуванні", констатує Броу.

У листопаді в турецькому порту Аліага розпочали розбирати танкер Eagle S, відомого тим, що наприкінці минулого року його якір пошкодив кілька підводних кабелів у Фінській затоці. Танкер затримала берегова охорона Фінляндії, капітан та двоє членів екіпажу постали перед судом. За твердженням фінської влади, на судні також перебувало шпигунське обладнання.

19-річний Eagle S ходив під прапором Островів Кука і з початку 2023 року перевозив російську нафту.

Багато суден тіньового флоту вже перевищили строк служби, тож "ці іржаві корита" пропрацюють недовго, перш ніж їх доводиться списувати, відзначає Броу. У 2024 році офіційно було утилізовано 409 кораблів; найбезпечніше їх розбирають у Данії, Норвегії та Нідерландах, відносно безпечно – у Туреччині, але дві третини – у країнах Південно-Східної Азії, переважно в Індії, Пакистані та Бангладеш, де норми безпеки зазвичай не дотримуються.

Багато тіньових танкерів перебувають під західними санкціями, що ускладнює для їх власників можливість продажу своїх суден на металобрухт, оскільки транзакції зазвичай проводяться в доларах США.

В результаті з'являється тіньовий ринок із утилізації судів тіньового флоту, пише Броу. Як і у випадку з російською нафтою, що продається зі значним дисконтом, власникам таких танкерів також доводиться давати знижку покупцям. Як відбуваються розрахунки, невідомо, але, ймовірно, це робиться не в доларах або криптовалюті, зазначає дослідниця.

Вона пропонує західним урядам дати власникам таких судів можливість офіційно продати їх за умови, що вони нададуть детальну інформацію про влаштування тіньового флоту та пообіцяють піти з цього бізнесу.