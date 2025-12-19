Українські безпеілотники урзили бурову установку "Ракушечне".

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вразили вже третю за останні тижні нафтовидобувну платформу росії на шельфі Каспійського моря, що належить компанії "Лукойл".

Про повідомило джерело у СБУ.

Цього разу удар було завдано по буровій установці на родовищі "Ракушечне" імені Валєрія Грайфєра.

"Бортова камера безпілотника зафіксувала успішне влучання в район газотурбінної установки платформи", – зазначило джерело.

Раніше безпілотники СБУ вже уражали нафтовидобувні льодостійкі платформи на родовищах імені Філановского та імені Корчагіна, що призводило до тимчасової зупинки виробничих процесів.

"СБУ продовжує системно знижувати нафтодоларові надходження до російського бюджету війни. Усі об'єкти, які забезпечують фінансування агресії проти України, є абсолютно законними цілями", – підкреслило джерело.

Крім того, сьогодні СБУ вперше вдарила по "тіньовому флоту" рф.