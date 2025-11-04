Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Поставки російської нафти різко скоротилися через санкції США – Bloomberg

04 листопада 2025, 18:41
Поставки російської нафти різко скоротилися через санкції США – Bloomberg
З початку вересня обсяг російської нафти, що зберігається на танкерах, зріс на 8%.

Морські постачання сирої нафти з росії різко скоротилися, продемонструвавши найбільше падіння з січня 2024 року, після введення останніх санкцій США проти двох найбільших російських експортерів  - "Роснефти" та "Лукойлу".

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на дані портових агентів та відстеження суден, середні чотиритижневі обсяги перевезень з російських портів станом на 2 листопада становили 3,58 млн барелів на день. Це на 190 тис. барелів менше, ніж у попередньому чотиритижневому періоді до 26 жовтня.

Падіння поставок спричинило зниження нафтових доходів Москви до найнижчого рівня з серпня. За тиждень до 2 листопада середня вартість експорту становила близько 1,15 млрд доларів, що на 27% менше, ніж у попередньому періоді.

Хоча російські експортери продовжують завантажувати нафту на танкери, нафтопереробні заводи приймають менше вантажів у резервуари для зберігання. Це призвело до зростання обсягів нафти, що зберігається в морі на танкерах, на 8% із початку вересня до 380 млн барелів.

Індія, Китай і Туреччина забирають понад 95% російського експорту нафти морським транспортом, тож компенсувати скорочення їхніх закупівель практично неможливо. Москва, ймовірно, продовжить завантажувати вантажі навіть за умови їхнього зберігання в морі, а обсяги плаваючих сховищ стануть ключовим показником ефективності санкцій.

За даними відстеження суден, за тиждень до 2 листопада 26 танкерів забрали 21,11 млн барелів російської сирої нафти, тоді як на попередньому тижні 34 судна перевезли 26,41 млн барелів. У середньому за добу поставки впали до 3,02 млн барелів — найнижчого рівня за останні 10 тижнів.

Попри це, деякі експерти вважають, що перебої будуть тимчасовими. Генеральний директор міжнародної енергетичної групи Gunvor Group Торбйорн Торнквіст. 

"Згодом ви побачите, що все більше і більше російської нафти, яка зазнала перебоїв у постачанні, так чи інакше, потрапить на ринок. Це завжди так відбувається", - зазначив Торнквіст.

 
Росіянафта

