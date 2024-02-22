Більше половини поляків бояться нападу росії – опитування

Більшість поляків побоюються, що путін нападе на Польщу.

Про це йдеться в опитуванні центру United Surveys для польского радіо RMF.FM.

Вплив війни на життя в Польщі не зменшується, а лише стає все більш очевидним.

В польському суспільстві зростають побоювання щодо того, що станеться на східному фланзі НАТО, якщо путін перемагатиме в Україні.

На питання, чи путін хотітиме напасти на Польщу, 47,4% респондентів відповіли позитивно, 38,2% - негативно, а 14,3% не могли дати відопівдь.

Це на 16% більше, ніж під час схожого опитування у травні минулого року.

На інше запитання, як завершилася агресія росії проти України, 17,4% сказав, що переможе Україна, на думку 14,1% - росія, а 47,4% вважають, що протистояння триватиме багато років і завершиться спустошенням обох країн.

Опитування було проведене в лютому цього року.