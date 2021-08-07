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Більшість американських штатів подали позов проти Google

Цей позов є четвертим проти Google із жовтня
Група з 36 штатів і округу Колумбія подала в середу проти Google позов через порушення антимонопольного законодавства магазином мобільних додатків.
Більшість американських штатів подали позов проти Google гугл

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланям на The New York Times

Цей позов є четвертим проти Google із жовтня.

Зокрема, розробники мобільних додатків зазнали проблем із тим, що Google змушує їх використовувати власну систему для деяких платежів усередині програми.

Ця система стягує 30-відсоткову комісію при здійсненні багатьох транзакцій, що, за словами розробників, змушує завищувати ціни за свої послуги.

Нагадаємо, що у Британії почали розслідування проти Amazon і Google

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08 07 2021 10:50
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