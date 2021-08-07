ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИГрупа з 36 штатів і округу Колумбія подала в середу проти Google позов через порушення антимонопольного законодавства магазином мобільних додатків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Більшість американських штатів подали позов проти Google
Цей позов є четвертим проти Google із жовтня
гугл
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланям на The New York Times
Цей позов є четвертим проти Google із жовтня.
Зокрема, розробники мобільних додатків зазнали проблем із тим, що Google змушує їх використовувати власну систему для деяких платежів усередині програми.
Ця система стягує 30-відсоткову комісію при здійсненні багатьох транзакцій, що, за словами розробників, змушує завищувати ціни за свої послуги.
Нагадаємо, що у Британії почали розслідування проти Amazon і Google
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