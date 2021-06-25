У Британії почали розслідування проти Amazon і Google

Ми стурбовані тим, що мільйони онлайн-покупців можуть бути введені в оману, прочитавши фейкові відгуки, а потім витратити гроші, спираючись на ці рекомендації… Важливо, щоб ці технологічні платформи брали на себе відповідальність, і ми готові діяти, якщо прийдемо до висновку, що вони роблять недостатньо

У Великій Британії розпочалося офіційне розслідування проти компаній Amazon і Google у зв'язку з можливими порушеннями законодавства про захист прав споживачів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву Управління з питань конкуренції та ринку Британії (СМА).

"CMA висловлює занепокоєння тим, що Amazon і Google не роблять достатньо для розв'язання проблем із фальшивими відгуками на своїх сайтах. Вони збиратимуть додаткову інформацію від двох фірм, щоб визначити, чи могли вони порушити закон про захист прав споживачів, вживаючи недостатньо заходів для захисту покупців від таких відгуків на сайтах", - йдеться у повідомленні.

У СМА вважають, що фальшиві та оманливі відгуки можуть вплинути зокрема на рейтинг бізнесу.

"Ми стурбовані тим, що мільйони онлайн-покупців можуть бути введені в оману, прочитавши фейкові відгуки, а потім витратити гроші, спираючись на ці рекомендації… Важливо, щоб ці технологічні платформи брали на себе відповідальність, і ми готові діяти, якщо прийдемо до висновку, що вони роблять недостатньо", - заявив генеральний директор CMA Андреа Косчеллі.

Перші перевірки британський регулятор почав ще в травні 2020 року.

Як повідомлялося, у травні стало відомо, що Антимонопольний регулятор Німеччини розпочав розслідування щодо Google стосовно антиконкурентної практики.