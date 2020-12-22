Більшість американців отримає по $600 допомоги через пандемію
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Reuters та Associated Press.
На допомогу в 600 доларів (16-17 тисяч грн) зможуть претендувати американці, які заробляють менше як 75 тисяч доларів на рік, а також пари, які разом отримують до 150 тисяч доларів на рік. Також програма передбачає додаткову виплату 600 доларів, якщо в родині виховують дитину.
Затверджена програма включає й додаткову допомогу в разі безробіття. Безробітні зможуть отримати 300 доларів на тиждень до 14 березня.
Також уперше затвердили федеральну програму для допомоги з орендою. 25 мільярдів доларів розподілять між місцевими органами влади, а вони вже направлять кошти людям, яких можуть виселити через несплату оренди за житло.
Крім підтримки населення, також будуть інші види допомоги. Зокрема, 284 мільярди спрямують на надання позик підприємствам для захисту зарплат, 30 мільярдів — на вакцини, 22 мільярди — на тестування.
Тепер програму має схвалити чинний президент США Дональд Трамп. У Білому домі вже заявили, що законопроєкт буде підписаний.
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