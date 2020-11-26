Зеленський вніс до ВР законопроект про підтримку підприємців під час карантину

Законопроект про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, зареєстровано у Верховній Раді в четвер.

Як повідомляється на сайті українського парламенту, ініціатором відповідного законопроекту №4429 є президент України Володимир Зеленський, пише "Інтерфакс-Україна".

Тексту документа на сайті Верховної Рада наразі немає.

24 листопада Зеленський повідомив, що найближчим часом до парламенту буде внесено законопроекти про допомогу бізнесу і громадянам в умовах карантину, зокрема про одноразову матеріальну допомогу. "Якщо ви – ФОП і змушені закрити, наприклад, свою кав’ярню, або найманий працівник, і вас звільняють, бо кав’ярня закривається, то ви зможете отримати допомогу в розмірі 8 тис. грн", - сказав він у своєму влозі у вівторок, додавши, що отримати допомогу за цією програмою зможуть понад 1 млн громадян України, а її загальний обсяг становитиме майже 10 млрд грн.

Президент зазначив, що другий напрям - це матеріальна допомога господарським суб'єктам заради збереження робочих місць. "Якщо ви власник кав’ярні, і ви не закрилися, але через карантин скоротили час роботи, нікого не звільнили, проте деяких працівників відправили у вимушену відпустку, тоді для виплат таким працівникам ви зможете отримати допомогу. Це буде сума, пропорційна часу так званого простою, в розмірі до 8 тис. грн на одного працівника", - розповів він.

Зеленський зазначив, що третім напрямом буде компенсація витрат за сплату єдиного соціального внеску. Це майже 1,5 млрд грн для майже 120 тис. юридичних осіб. Президент пояснив, що якщо через посилення карантину діяльність того чи того підприємця підпадає під заборону, він отримує компенсацію за плату ЄСВ за своїх найманих працівників. Наприклад, невелика кав’ярня, де працює п’ять людей, отримує компенсацію близько 8-10 тис. грн.

Зеленський також оголосив про погашення податкового боргу майже для 4 млн громадян, у яких він становить до 3,06 тис. грн.

П'ятим напрямом допомоги будуть податкові канікули. "При посиленні обмежувальних заходів 200 тис. ФОП першої групи будуть звільнені від сплати всіх податків та зборів, включно з ЄСВ.

Президент також повідомив про відновлення програм, які успішно працювали навесні: це матеріальна допомога ФОП, які мають дітей до 10 років, компенсація з часткового безробіття, кредитні канікули для бізнесу в рамках програми "5-7-9", за якою малий і середній бізнес вже отримали близько 13 млрд грн.

Зеленський сподівається на підтримку Верховною Радою всіх цих запропонованих кроків.

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