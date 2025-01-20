Більшість американців проти ідеї купляти Гренландію

Однак серед фанатів Трампа - картина протилежна і більшість цю ідею підтримують.

Опитування показало, що 60% американців не схвалюють бажання обраного президента Дональда Трампа приєднати Гренландію, але серед його прихильників більшість підтримують цю ідею.

Про це свідчать результати опитування на замовлення телеканалу CBS News.

Опитування демонструє, що більшість респондентів, а це 61% – не схвалюють намірів Трампа приєднати острів.

Проте серед його прихильників картина інша. Цю ідею про "купівлю Гренландії" підтримують 68%.

Серед респондентів переважає думка, що розмови Трампа на цю тему насправді є лише елементом торгу з приводу чогось іншого і так вважає 54%.

В кінці року стало відомо, що Трамп пропонує США взяти у власність Гренландію.