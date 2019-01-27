Більшість країн єврозони припинила друкувати банкноти у 500 євро
Відповідне рішення Європейський центробанк прийняв ще у 2016 році. Проте у двох країнах зволікають - центробанки Німеччини та Австрії планують зробити це з 26 квітня цього року, повідомляє DW.
При цьому банкноти в 500 євро залишаться в обігу на території єврозони. "Їх можна буде використовувати для розрахунків та заощаджень, і вони завжди зберігатимуть свою цінність", - зазначила прес-секретар ЄЦБ Єва Тейлор.
Зараз на купюри номіналом 500 євро припадає лише 2,3% всієї європейської готівки, яка перебуває в обігу.
ЄЦБ вирішив припинити випуск 500 євро, бо занепокоєний, що вони можуть "сприяти незаконній діяльності". Купюри саме такого номіналу найчастіше використовуються в операціях, пов'язаних із відмиванням грошей, ухиленням від сплати податків та фінансуванням тероризму.
До того ж ці банкноти можна легко та непомітно перевозити (за це їх навіть називають "Бен Ладеном"). Наприклад, мільйон євро в таких купюрах важить лише 2,2 кілограма та легко вміщається в сумку від ноутбука. Для порівняння: така сама сума по 100 доларів важить ушестеро більше.
У Німеччині критично поставилися до рішення ЄЦБ відмовитися від друкування купюри номіналом 500 євро. Зокрема, керівник Бундесбанку Єнс Вайдеманн зазначив, що це мало вплине на боротьбу зі злочинністю, а натомість може "зашкодити довірі" до європейської валюти.
Додамо, що Європейський центральний банк з 27 січня припиняє друкувати банкноти номіналом 500 євро.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- Хадашим. Історія однієї синагогиЇї не знищили у XX столітті, але руйнують зараз
- Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople"Рішення про те, що ветеранам потрібен театр, прийшло до мене після перегляду вистави британського театру "Дванадцята ніч" Вільяма Шекспіра у сучасній обробці. Там була тільки любов та комедія. Саме цього бракує багатьом хлопцям та дівчатам. Я переконаний, що реабілітація через творчість – є найпотужнішим важелем для переходу до мирного та цивільного життя"