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Більшість німців проти передачі Україні ракет Taurus – опитування

08 березня 2024, 09:49
Більшість німців проти передачі Україні ракет Taurus – опитування
Фото: з вільного доступу
"За" виступають здебільшого виборці Партії зелених та Вільної демократичної партії, які входять до коаліції.

61% громадян Німеччини згодні з федеральним канцлером Олафом Шольцом, що Україні не потрібно передавати далекобійні ракети Taurus.

Про це свідчать результати опитування, проведені групою Deutschlandtrend, оприлюднені Deutsche Welle.  

29% німців підтримують надання нашій державі більш потужної зброї, в той час як 10% респондентів не визначалися зі своєю позицією. Серед тих, хто підтримує ідею, більшість становлять прихильники двох коаліційних партій – зелених та лібералів, які разом з соціал-демократами Шольца складають парламентську більшість. 

Німців також спитали щодо ставлення до витоку інформації Бундесверу та збільшення фінансування оборонної галузі. 67% громадян переконані, що Німеччина не готова протидіяти російській шпигунські мережі. 74% підтримали виділення більшого бюджету на армію, але лише 9% готові заради цього піти на підвищення податків.

Нагадаємо, що канцлер Шольц висловив побоювання, що ракети Taurus могли б бути використані для удару по москві

ракетиШольцвійна в Україніросія окупантиTaurus

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