Більшість олігархів з росії за рік примножили статки – Bloomberg

До рейтингу, що складається з 500 мільярдерів - увійшло 25 росіян.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

До першої сотні рейтингу потрапили Володимир Потанін (47 місце), Леонід Міхельсон (52 місце), Вагіт Алекперов (62 місце), Володимир Лісін (72 місце), Алішер Усманов (82 місце) та Олексій Мордашов (88 місце).

Згідно з рейтингом, Потанін зміг збільшити свої статки на $2,11 млрд і наразі вони становлять $30,7 млрд. Міхельсон з 1 січня збільшив статки на 2,71 млрд, загальні статки - $27,3 млрд.

Алекперов з початку року розбагатів на $9,14 млрд і його загальні статки - 24,5 млрд. Лісін збільшив статки на 3,07 млрд за рік, загальні статки - $22,9 млрд.

Усманов з початку року збагатився на $1,87 млрд, має загальні статки - 20,3 млрд.

Мордашов збільшив статки на $618 млн і наразі його загальні статки - $19,3 млрд.

Крім того, через Литву попри санкції і далі завозять дорогі авто в росію.