Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Через Литву попри санкції і далі завозять дорогі авто в росію

07 листопада 2023, 20:48
Через Литву попри санкції і далі завозять дорогі авто в росію
Фото: з відкритих джерел
Вантажно-транспортне підприємство групи Литовської залізниці LTG Cargo звернулося до Генпрокуратури для розслідування порушення міжнародних санкцій під час експорту до третіх країн люксових автомобілів, які опиняються в рф.

Про це повідомляє LRT.

LTG Cargo провела внутрішнє розслідування і за результатами вжила заходів, аби запобігти перевезенню дорогих вантажів в росію. 

В компанії вважають, що автомобілі, нібито призначені для третіх країн: Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Грузії, Туркменістану, але насправді завозились в росії.

LTG Cargo проаналізувала інформацію про 447 машин Mercedes, Porsche Cayenne, Cadillac та інших автомобілів класу люкс і виявилось, що 75 з них зареєстровані в росії, 55 потрапили через інші країни і 279 автомобілях не мають жодних даних щодо місця реєстрації.

В схемі обходу санкцій були задіяні 4 компанії.

"Ми поінформували наших клієнтів, що через неприйнятний ризик, який становлять компанії, що прагнуть оминути санкції, LTG Cargo припиняє перевезення всіх автомобілів класу люкс залізницею через територію Литви", - заявила директор LTG Cargo Егле Шиме.

Вже з грудня цього року компанія не схвалюватиме заявки на залізничні перевезення до третіх країн автомобілів класу люкс, випущених за останні 5 років і вартістю понад €50 тисяч.

Литовська митниця вже з цього місяця для запобігання обходу санкцій посилює контроль за ввезенням товарів через країну в росію і білорусь.

 

РосіяЛитвасанкції

Останні матеріали

Хмарне протистояння. Європа розділилася через цифровий суверенітет над даними – CEPA
Технології
Хмарне протистояння. Європа розділилася через цифровий суверенітет над даними – CEPA
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 23:10
Трамп готується до помсти. Військові на інавгурації та повний контроль над Мінюстом США – Washington Post
Політика
Трамп готується до помсти. Військові на інавгурації та повний контроль над Мінюстом США – Washington Post
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 14:43
Лігурійська сальса та горіхова казка. Італійська письменниця-кулінарка готує пасту зі стручковою квасолею – рецепт Guardian
Хліб та Видовища
Лігурійська сальса та горіхова казка. Італійська письменниця-кулінарка готує пасту зі стручковою квасолею – рецепт Guardian
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 13:25
Естонія та Тайвань. Балтійські країни демонструють європейцям, як протидіяти тиску Китаю – Едвард Лукас
Політика
Естонія та Тайвань. Балтійські країни демонструють європейцям, як протидіяти тиску Китаю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 11:51
Авдіївка критична для обох сторін. Скільки північнокорейських боєприпасів отримала росія – Frontelligence Insight
Cуспільство
Авдіївка критична для обох сторін. Скільки північнокорейських боєприпасів отримала росія – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 06:42
Купер рекомендує: москва більше не вирішує долю Керченського мосту. 128-й знову не пощастило – Стефан Коршак
Cуспільство
Купер рекомендує: москва більше не вирішує долю Керченського мосту. 128-й знову не пощастило – Стефан Коршак
Переклад iPress – 06 листопада 2023, 16:10
Фільм-катарсис. Чому
Хліб та Видовища
Фільм-катарсис. Чому "Довбуш" став несподіваним хітом у воєнній Україні – Washington Post
Переклад iPress – 06 листопада 2023, 15:00
Газа та Україна. Як втрати на війні впливають на наближення миру – Лоуренс Фрідман
Політика
Газа та Україна. Як втрати на війні впливають на наближення миру – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 06 листопада 2023, 11:52
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється