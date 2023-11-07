Через Литву попри санкції і далі завозять дорогі авто в росію

Вантажно-транспортне підприємство групи Литовської залізниці LTG Cargo звернулося до Генпрокуратури для розслідування порушення міжнародних санкцій під час експорту до третіх країн люксових автомобілів, які опиняються в рф.

Про це повідомляє LRT.

LTG Cargo провела внутрішнє розслідування і за результатами вжила заходів, аби запобігти перевезенню дорогих вантажів в росію.

В компанії вважають, що автомобілі, нібито призначені для третіх країн: Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Грузії, Туркменістану, але насправді завозились в росії.

LTG Cargo проаналізувала інформацію про 447 машин Mercedes, Porsche Cayenne, Cadillac та інших автомобілів класу люкс і виявилось, що 75 з них зареєстровані в росії, 55 потрапили через інші країни і 279 автомобілях не мають жодних даних щодо місця реєстрації.

В схемі обходу санкцій були задіяні 4 компанії.

"Ми поінформували наших клієнтів, що через неприйнятний ризик, який становлять компанії, що прагнуть оминути санкції, LTG Cargo припиняє перевезення всіх автомобілів класу люкс залізницею через територію Литви", - заявила директор LTG Cargo Егле Шиме.

Вже з грудня цього року компанія не схвалюватиме заявки на залізничні перевезення до третіх країн автомобілів класу люкс, випущених за останні 5 років і вартістю понад €50 тисяч.

Литовська митниця вже з цього місяця для запобігання обходу санкцій посилює контроль за ввезенням товарів через країну в росію і білорусь.